قلب برشلونة تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه ريال سوسيداد في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض النتيجة عن طريق أرتيز ايلوستوندو في الدقيقة الـ12 من عمر اللقاء، قبل أن يقلب الفريق الكتالوني العملاق النتيجة لصالحه بتسجيله لهدفين عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقتين 63 و66 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة فرق الليغا، فيما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 4 نقاط في المركز العاشر.

اتلتيكو مدريد 1 – ايبار 1

فالنسيا صفر – ريال بيتيس صفر

اتلتيكو بيلباو 1 – ريال مدريد 1