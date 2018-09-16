وحصل فيلم «آر يو واليبال» للمخرج «محمد بخشي» على جائزة أفضل فيلم قصير، فيما حصل أنيميشن «الموازنة» للمخرج «برزان رستمي» على جائزة أفضل أنيميشن من الدورة الخامسة لمهرجان «لاباز» الدولي في بوليفيا.

وشارك في المهرجان إلى جانب الفيلمين الفائزين أعمال إيرانية أخرى هي: وثائقي «سارا» للمخرج «هادي شريعتي»، والفيلم القصير «الطيران الحر من الطابق الخامس» للمخرج «آراز بور وطن» ومقطوعة «Lattached» الموسيقية التصويرية من تأليف «علي نكفر».

يذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان «لاباز» البوليفي تقام في الفترة بين ۵ وحتى ۸ سبتمبر.