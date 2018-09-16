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رقم الخبر: 232574 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان باتومي الدولي يستضيف فيلمين ايرانيين

مهرجان باتومي الدولي يستضيف فيلمين ايرانيين

يستضيف مهرجان باتومي الدولي بدورته الثالثة عشرة في جورجيا فيلمين ايرانيين قصيرين.

والفيلمان اللذان يمثلان ايران في هذا الحدث الفني هما: «آريو واليبال» للمخرج محمد بخشي و«الظلام» للمخرج سعيد جعفريان.

وانطلقت فعاليات المهرجان امس السادس عشر من سبتمبر وستستمر حتى الثالث والعشرين منه في مدينة باتومي الجورجية.

وسيتنافس في هذه الدورة للمهرجان 26 فيلما من شتى انحاء العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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