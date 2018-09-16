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رقم الخبر: 232573 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
«المشاهد» الایراني یشارك في مهرجان تونس السینمائي

«المشاهد» الایراني یشارك في مهرجان تونس السینمائي

سیعرض فیلم الرسوم المتحركة الایراني بعنوان «تماشاجي» (المشاهد) في مهرجان تونس السینمائي للافلام القصیرة.

وفیلم «تماشاجي» هو من انتاج السیدة «شیدا كاشي»، وقد تمت الموافقة علی مشاركته ضمن الدورة الثالثة من مهرجان «الكاف» للافلام القصیرة 2018، الذي بدأ یوم 15 ایلول/سبتمبر الحالي في مدینة الكاف شمالي غرب تونس ویستمر لغایة الثاني والعشرین من الشهر نفسه.

وتحكي روایة هذا الفیلم مشاهدات رجل طاعن في السن لاحداث ثورة شعبیة في بلاده.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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