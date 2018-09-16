وفیلم «تماشاجي» هو من انتاج السیدة «شیدا كاشي»، وقد تمت الموافقة علی مشاركته ضمن الدورة الثالثة من مهرجان «الكاف» للافلام القصیرة 2018، الذي بدأ یوم 15 ایلول/سبتمبر الحالي في مدینة الكاف شمالي غرب تونس ویستمر لغایة الثاني والعشرین من الشهر نفسه.

وتحكي روایة هذا الفیلم مشاهدات رجل طاعن في السن لاحداث ثورة شعبیة في بلاده.