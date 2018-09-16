  • الأحد ٥ محرم ١٤٤٠
  • الأحد , سبتمبر 16, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 232572 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 14:48 الاقسام: ثقافة وفن  
مصر تكشف النقاب عن مسلات وتماثيل عملاقة للملك رمسيس الثاني

مصر تكشف النقاب عن مسلات وتماثيل عملاقة للملك رمسيس الثاني

كشف النقاب عن تمثالين حجريين عملاقين للملك المصري القديم رمسيس الثاني واثنتين من المسلّات الضخمة في موقع أثري خاضع للترميم بمنطقةِ صان الحجر في محافظة الشرقية شمالي مصر.

وكان التمثالان متروكين بوضعية أفقية على الأرض منذ اكتشافهما في القرن التاسع عشر.

وتم ترميم المسلتيْن لرمسيس الثاني ونصبُهما في الموقع التاريخي الذي يحتوي على حوالى عشرين مسلة، إلى جانب عديد القطع الأثرية الأخرى.

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن الموقع التاريخي يحتوي على حوالى 20 مسلة تضررت بمرور القرون الماضية، بالإضافة لاحتوائه العديد من القطع الأثرية الأخرى التي استعادتها البعثة الأثرية المصرية في عام 2017.

ووفقا للوزارة، كانت صان الحجر عاصمة مصر القديمة خلال عهد الأسرتين الحادية والعشرون والثانية والعشرون وتحتوي على عدد كبير من المقابر والمعابد.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/6352 sec