  • الأحد ٥ محرم ١٤٤٠
  • الأحد , سبتمبر 16, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 232571 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 14:47 الاقسام: ثقافة وفن  
سوريا عضو مجلس حكام التراث غير المادي لآسيا الغربية

سوريا عضو مجلس حكام التراث غير المادي لآسيا الغربية

انتخبت سوريا عضوا في مجلس حكام مركز الدراسات الاقليمية لحماية التراث الثقافي غير المادي لمنطقة آسيا الغربية والوسطى خلال الدورة الرابعة العادية لاجتماع هذا المجلس الذي اقيم في طهران.

وعقدت هذه الدورة برئاسة مساعد دائرة التراث الثفافي في مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية محمد حسن طالبيان باعتباره رئيس مجلس حكام منطقة اسيا الوسطى ومندوب هذه المؤسسة في هذا المجلس.

وشارك السفير الطاجيكي في ايران نعمت الله امامزاده وامين عام اللجنة الوطنية لمنظمة اليونيسكو في ايران حجت الله ايوبي وخبراء مجلس حكام منطقة آسيا الوسطى جانيت بليك وغاورا منجاجاريتا ديبورا وراهول غوسوامي وممثلو الدول الاعضاء في هذه الدورة في فندق فردوسي بطهران.

واكد وكيل مجلس حكام مركز الدراسات الاقليمية لحماية التراث الثقافي غير المادي في منطقة آسيا الغربية والوسطى رئيس هذا المجلس في تصريحات منفصلة على الدور الفاعل الذي يلعبه هذا المركز في نشر السلام والصداقة في المنطقة عن طريق الاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي المشترك.

وشارك ممثلو ارمينيا وافغانستان وطاجيكستان وتركيا وسورية وقرغيزيا وكازاخستان ولبنان في هذه الدورة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/8687 sec