انتخبت سوريا عضوا في مجلس حكام مركز الدراسات الاقليمية لحماية التراث الثقافي غير المادي لمنطقة آسيا الغربية والوسطى خلال الدورة الرابعة العادية لاجتماع هذا المجلس الذي اقيم في طهران.

وعقدت هذه الدورة برئاسة مساعد دائرة التراث الثفافي في مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية محمد حسن طالبيان باعتباره رئيس مجلس حكام منطقة اسيا الوسطى ومندوب هذه المؤسسة في هذا المجلس.

وشارك السفير الطاجيكي في ايران نعمت الله امامزاده وامين عام اللجنة الوطنية لمنظمة اليونيسكو في ايران حجت الله ايوبي وخبراء مجلس حكام منطقة آسيا الوسطى جانيت بليك وغاورا منجاجاريتا ديبورا وراهول غوسوامي وممثلو الدول الاعضاء في هذه الدورة في فندق فردوسي بطهران.

واكد وكيل مجلس حكام مركز الدراسات الاقليمية لحماية التراث الثقافي غير المادي في منطقة آسيا الغربية والوسطى رئيس هذا المجلس في تصريحات منفصلة على الدور الفاعل الذي يلعبه هذا المركز في نشر السلام والصداقة في المنطقة عن طريق الاهتمام بالتراث الثقافي غير المادي المشترك.

وشارك ممثلو ارمينيا وافغانستان وطاجيكستان وتركيا وسورية وقرغيزيا وكازاخستان ولبنان في هذه الدورة.