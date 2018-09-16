يمتاز اهالي مدينة كاشان كما في سائر مدن ايران بأداء مراسم عاشوراء الامام الحسين(ع) بكل عظمة ووقار، هناك بعض الطقوس الخاصة بمدينة كاشان ومنها حمل النعش (نخل) في يوم عاشوراء.

النخل هو هودج كبير وعليه خيمة، يقوم مجموعة من الرجال برفع النخل فوق رؤوسهم والطواف به في مكان يجتمع فيه المعزين، يعتبر اهالي كاشان ان مراسم النخل من واجبات يوم عاشوراء، هناك قول يتناقله اهالي المدينة وهو، ان رضاخان البهلوي امر بمنع نصب التكايا والهيئات الحسينية، في ذلك العام وفي العاشر من محرم تحرك النخل من مكانه وتقدم عدة خطوات بدون ان يقوم احد بتحريكه .

في اليوم التاسع من محرم يقوم اهالي كاشان بتوزيع نوع من الخبز يسمى «خبز عباسعلي»، الخبز يقدم كنذر من اجل صحة وسلامة الاطفال.

في كاشان هذه الايام تقام موائد الاطعام باسم العباس عليه السلام ويقدم فيها الخبز مع اللبن فقط، وكما في سائر المناسبات في كاشان يتم تقديم ماء الورد كذلك .

الطعام الذي يقدم يوم عاشوراء هو اللحم مع الفاصوليا وبدون اضافة معجون الطماطم ويتم تناوله مع الخبز. يقوم الاهالي بايقاد الشموع في ليلة العاشر من المحرم وترديد الاشعار الحزينة والتذكير بمصاب الامام الحسين عليه السلام.

نوش آباد مهد الطقوس العاشورائية

نبتعد قليلا عن كاشان لنصل الى نوش اباد التي تقام فيها اجمل واعظم مراسم عاشورائية، حيث ان الالاف من الاشخاص يقدمون من الداخل وحتى من الخارج ليشاركوا الاهالي في هذه المراسيم وذلك في يوم الحادي عشر من محرم.

وتبدأ الطقوس في نوش اباد التي تبعد 8 كيلومترات شمال كاشان في قلب الصحراء من مساء يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة بمراسم يطلق عليها «سقاخواني» في الهيئات والحسينيات، وهي جلوس مجموعة من المعزين وعلى شكل حلقات دائرية ويقومون بترديد الاشعار الحزينة التي تصف وقائع كربلاء بنغمة وريتم حزين جدا.

يقوم «السقائون» بالتجول في ازقة المدينة يوم 29 ذي الحجة معلنين قدوم شهر محرم. كذلك في يوم العاشر من محرم تقام مراسم «سقاخواني»، يقوم السادة بوضع قطعة قماش اخضر على اكتافهم ويسيرون في مقدمة الموكب ويقرأون الاشعار الحزينة.

من الطقوس الاخرى في نوش اباد هو الجرس الحيدري وله قدسية خاصة حيث يتم تعليق الجرس على اطراف المنبر الحسيني في الحسينيات.

نصب الخيام وازالتها من الطقوس الاخری في نوش اباد. في عصر اليوم الثامن من محرم تقوم قافلة من الجمال والاحصنة بالتجول في المدينة لتمثل لنا حركة قافلة الامام الحسين يوم الثاني من المحرم الى كربلاء، يقوم جيش يزيد بسوق القافلة باتجاه كربلاء وعندما تصل القافلة الى المكان المقرر تقام الخيام.