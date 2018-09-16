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رقم الخبر: 232568 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 14:07 الاقسام: عربيات  
سوريا تنتخب المجالس المحلية ومجالس المحافظات

سوريا تنتخب المجالس المحلية ومجالس المحافظات

فتحت صباح اليوم مراكز الاقتراع أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم لإختيار ممثليهم في انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي يتنافس فيها أكثر من 40 ألف مرشح على 18478 مقعداً.

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية أكدت فى بيان تلقت "سانا" نسخة منه في وقت سابق أن الوزارة انهت جميع الاستعدادات واتخذت الإجراءات المناسبة وأمنت جميع مستلزمات إنجاح العملية الانتخابية من صناديق الاقتراع وقرطاسية إضافة إلى تقديم سلف مالية لتأمين متطلباتها من غرف سرية ومطبوعات ومغلفات وغيرها.

ويبلغ عدد الدوائر الانتخابية 88 على مستوى المحافظات فيها 6551 مركزا انتخابيا حسب وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

وتقفل الصناديق في تمام الساعة السابعة مساء اليوم ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة الانتخاب لمدة 5 ساعات على الأكثر في مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها ويمارس الناخب حقه بالانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

وتعد المجالس المحلية مؤسسات حسب المادة 125 من الدستور يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع في حين نصت المادة 132 منه على تنظيم وحدات الإدارة المحلية والتركيز على مبدأ اللامركزية في السلطات والمسؤوليات.

 

انتخابات سورياانتخابات سوريا
انتخابات سورياانتخابات سوريا
انتخابات سورياانتخابات سوريا
انتخابات سورياانتخابات سوريا
انتخابات سورياانتخابات سوريا
انتخابات سورياانتخابات سوريا
انتخابات سورياانتخابات سوريا
انتخابات سورياانتخابات سوريا
انتخابات سورياانتخابات سوريا
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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