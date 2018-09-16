وقال قاضي عسكر، في رسالة وجهها بمناسبة انتهاء عودة الحجاج الايرانيين الى ارض البلاد من الديار المقدسة، ان المجموعة الاخيرة من حجاجنا الاعزاء عادت الى البلاد بعد اداء مناسك الحج وقد اغلق ملف الحج خلال العام الجاري بعد المشاركة بعزة وكرامة واحراز رضا الحجاج الكرام.

واضاف: ان الحضور الملتزم والمقتدر والواعي للحجاج الايرانيين خلال مراسم العام الجاري بات نموذجا متميزا حيث ان الحضور الواسع في المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام والمشاركة في صلاة الجماعة ومجالس قراءة القرآن الكريم والادعية الشريفة مثل عرفة وكميل والندبة والالتزام بمصاديق الادب والابتعاد عن اهتمامات التسوق واقامة مراسم البراءة من المشركين والالتزام بالنظام والانضباط طيلة الزيارة جعل مراسم العام الجاري اكثر بريقا مقارنة بالماضي.

وتابع: ان الحجاج الايرانيين التزموا بشعار الحج خلال العام الجاري (الحج، تحول روحي واخلاقي، نمط المعيشة الدينية، العزة والكرامة الاسلامية) واولوا اهتمامهم بالفلسفة الالهية والاجتماعية لمؤتمر الحج العظيم والوحدة الاسلامية وابتعدوا عن كل الممارسات التي تؤجج الفرقة وشدوا قلوبهم نحو الخالق المتعال في تلك الاجواء المعطرة بهذا السفر الروحاني.