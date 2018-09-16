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رقم الخبر: 232566 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 13:50 الاقسام: محليات  
قائد سلاح البر للجيش: لا يهدد البلد أي خطر

قائد سلاح البر للجيش: لا يهدد البلد أي خطر

قال قائد سلاح البر التابع لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد 'كيومرث حيدري': 'أطمئن الشعب الإيراني أنه لا يهدد البلد أي خطر وان إيران ليست علی أعتاب حرب'.

وتابع حيدري اليوم الأحد في تصريح للمراسلين، علی هامش تفقده الوحدات القتالية للواء 'الشهيد البطل 316 المدرع' بمحافظة همدان (غرب): هذا بالطبع لا يعني الغفلة عن مبدأ الجهوزية لأنه وفقا لأمر سماحة القائد العام للقوات المسلحة، 'علی القوات المسلحة أن تتصور نفسها دوما في متاريس الحرب.

وتابع بالقول: ان الجهوزية الدفاعية والقتالية للجيش وصلت الی حد من الإستعداد للردع، بحيث أخذ أعداء الجمهورية الإسلامية يتشبثون اليوم بذرائع أخری غير عسكرية.

وأضاف حيدري: ان معدات قوات سلاح البر للجيش الإيراني محلية الصنع مئة بالمئة تنتجها هي بنفسها أو تستخدم معدات تنتجها وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية الأخری، وهي لا تعتمد علی البلدان الأجنبية علی الإطلاق.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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