الرئيس روحاني يهنئ المكسيك بيومها الوطني هنأ رئيس الجمهورية حجة الإسلام «حسن روحاني» خلال رسالة بعثها اليوم الأحد، الی نظيره المكسيكي «إنريكه بينيا نييتو»، حلول الذكری السنوية لإستقلال المكسيك معربا عن أمله بالمزيد من تعزيز التعاون بين إيران والمكسيك في شتی المجالات في ظل الطاقات المتوفرة لدی البلدين.