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رقم الخبر: 232565 تاريخ النشر: أيلول 16, 2018 الوقت: 13:48 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يهنئ المكسيك بيومها الوطني

الرئيس روحاني يهنئ المكسيك بيومها الوطني

هنأ رئيس الجمهورية حجة الإسلام «حسن روحاني» خلال رسالة بعثها اليوم الأحد، الی نظيره المكسيكي «إنريكه بينيا نييتو»، حلول الذكری السنوية لإستقلال المكسيك معربا عن أمله بالمزيد من تعزيز التعاون بين إيران والمكسيك في شتی المجالات في ظل الطاقات المتوفرة لدی البلدين.

وتمنی الرئيس روحاني في رسالته دوام الصحة والتوفيق للرئيس نييتو والسعادة والرفعة للشعب المكسيكي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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