قال مستشار لرئيس الفلبين يوم الأحد إن ما لا يقل عن 25 شخصا لاقوا حتفهم في البلاد نتيجة الدمار الذي خلفه الإعصار مانكوت وإن أغلب القتلى سقطوا في انهيارات أرضية بالمناطق الجبلية.

وتسببت الانهيارات الأرضية في سقوط 20 قتيلا في منطقة كورديليرا بجزيرة لوزون وأربعة قتلى في إقليم نويفا فيزكايا المجاور. وقال فرنسيس تولينتينو إن شخصا آخر توفي نتيجة سقوط شجرة في إقليم إيلوكوس سور. واجتاح الإعصار مانكوت، وهو من الفئة الخامسة، إقليم كاجايان على جزيرة لوزون الرئيسية في الساعات الأولى من صباح السبت (بالتوقيت المحلي) ، ويتحرك عبر الطرف الشمالي للبلاد محملا برياح سرعتها القصوى 285 كيلومترا في الساعة.

ونقلت السلطات عشرات الآلاف من المناطق الساحلية، حيث صدرت تحذيرات من ارتفاع محتمل في مياه البحر التي تدفعها العاصفة في طريقها من ثلاثة إلى ستة أمتار. ومن المتوقع أيضا حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ودمار واسع للممتلكات.

والرياح القصوى المصاحبة لمانكوت أشد بكثير من تلك المصاحبة للإعصار فلورنس الذي قطع الكهرباء عن أكثر من 630 ألف منزل وشركة في شرق الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى سقوط ما يعادل ثمانية أشهر من الأمطار في غضون يومين أو ثلاثة على ولايتي نورث وساوث كارولاينا.

ويبلغ قطر الإعصار مانكوت حوالى 900 كيلومتر.