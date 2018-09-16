اعتبر الخبير العسكري اليكس لوكي في تقرير لمجلة Business Insider، أن المقاتلة الروسية Su-35 المنتمية للجيل الرابع، تتفوق على مقاتلة F-22 الأمريكية، رغم انتمائها للجيل الخامس.

وكتب لوكي، أن التكتيكات الحالية للقتال الجوي، تجعل نقاط القوة لدى الطائرة الأمريكية، تفقد آنيتها ولا يمكن أن تواجه وتنافس الخصائص والميزات القتالية للطائرة الروسية.

وأضاف أنه لو وقعت مواجهة جوية بين Su-35 وF-22 وجها لوجه، لتعرضت الأخيرة لوضع لا تحسد عليه.

وأضاف أن تمتع الطائرة الأمريكية، بميزة "الشبح"، لا يلعب أي دور مهم وحاسم خلال القتال القريب مع الخصم، وعند المقارنة بين تسليح الطائرتين، يبدو تسليح F-22 وضيعا قياسا بما تحتويه جعبة الخصم الروسي.

وأشار، كذلك إلى أن Su-35 تتمتع بقدرة أفضل على المناورة وهو ما يعطيها، المزيد من فرص تفادي الصواريخ بعيدة المدى، والفوز في نزالات القتال القريب.

واعتبر كذلك أن F-22 غير مناسبة كثيرا لاعتراض الأهداف الجوية، وذكّر بأن المقاتلة عند تنفيذ مهمة الاعتراض، تقترب من الطائرة التي اخترقت مجالها الجوي، وترسل لها تحذيرا عبر اللاسلكي طالبة منها تغيير مسارها تحت التهديد باستخدام القوة.

وأضاف أن التحذير يترافق عادة باستعراض الطائرة المعترضة صواريخها "جو جو" المركبة تحت جناحيها، وذلك بميلان خفيف يظهرها لقائد الطائرة الأجنبية ليدرك جدية صاحب الأجواء في نواياه.

وختم بالإشارة إلى أن F-22 عاجزة تماما عن القيام بذلك لأن تصميمها لتصبح خفية، افترض وضع كل الصواريخ والقنابل في داخلها، خلافا للمقاتلة الروسية Su-35 التي تحمل عددا أكبر من الصواريخ المعلقة بشكل يجعل الجميع يشاهدها بسهولة، ويدرك جدية قائدها.