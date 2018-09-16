يحصل الموظفون عادة على إجازة إثر فقدهم أحد أفراد أسرتهم أو أقاربهم، إلا أن بعض الشركات منحت موظفيها إجازة خارجة عن المألوف عند نفوق أحد حيواناتهم الأليفة.

وقالت كايتي أدكينز إنها شعرت بامتنان كبير حين منحتها جهة العمل يومين إجازة عند نفوق كلبها من نوع الكورغي القزم، مضيفة أن مديرتها (أبدت تعاطفا شديدا وسارعت بالقول إنه ليس علي أن أقلق تجاه العمل بل علي أن آخذ ما يلزمني من وقت).

أغلب المدراء ربما لن يبدوا هذا القدر من التفهم، بل إن طلب الموظف إجازة ربما يُقابل بالاستغراب في معظم أماكن العمل، لكن مع الاهتمام المتزايد بالحيوانات الأليفة سواء في العمل أو البيت وزيادة الإنفاق عليها، يظل السؤال عما إذا كان الوقت قد حان لتخصيص إجازة لمن يفقد حيوانه الأليف.

ووفقاً لموقع بي. بي. سي البريطاني، أكدت سوزان ستيليك، مديرة برنامج الاتصالات الإدارية بجامعة نيويورك، ردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين منح الموظفين إجازة بعد فقد حيوان أليف، (من الجانب المتعلق بشؤون العاملين أبادر بالقول: لا، مشيرة إلى أن العديد من العاملين في مجالها استغربوا كثيرا من مجرد طرح السؤال.

لكنها أضافت أنه من الجانب الإنساني يتطلب إبداء المدراء تفهما لذلك الوضع (فعليهم أن يدركوا مدى تعلق البشر بأمور معينة، فالمدير الذي لا يتحلى بالتعاطف يعطي الموظف فرصة ليقول إن بيئة العمل سيئة).

وأفاد دان رايان، خبير التوظيف بالجمعية الأميركية لإدارة الموارد البشرية، بأن الحيوانات الأليفة (انتشرت وزاد أثرها على حياتنا بشكل مطرد خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية).

كما بدأت الحيوانات تنتشر في أماكن العمل التي أصبحت أعداد متزايدة منها تخصص أياما يمكن خلالها للموظف اصطحاب حيوانه الأليف، وأفسحت بعضها المجال بالكامل لوجود تلك الحيوانات في مكتب العمل، فالشركات العملاقة في وادي السيليكون مثل غوغل وأمازون تعج بالكلاب، وتستقبل شركة فيراي لتكنولوجيا المعلومات في طوكيو قطط العاملين.

وذهبت إحدى شركات التسويق بمنيابوليس بالولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، بمنح موظفيها عطلة خاصة لقضاء الوقت مع حيواناتهم الأليفة الجديدة.

وأوضح كاري كوبر، أستاذ علم النفس الوظيفي بجامعة مانشستر، أن تجاهل طلبات من هذا القبيل يثبط همة الموظف، فدون منح الوقت المناسب للتعامل مع ألم الفقد (يتواجد الموظف بجسده (في مكان العمل) أما عقله فيكون غائبا).

ويعتقد أن قلة هم من سوف يسيئون استغلال أمر كهذا، لأن هذا قد يؤدي إلى فقدان وظائفهم إن انكشف الأمر.