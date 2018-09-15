* 251 نائباً شاركوا في التصويت السري لإختيار رئيس لمجلس النواب * زري نوزاد: المساواة السياسية والاجتماعية والإدارية هي التي تضمن حماية حقوق المرأة والأسرة عموماً * أكثر من 3 آلاف ايزيدي، مختطفين لدى تنظيم (داعش) ومكتب الإنقاذ يعاهد بالعمل حتى تحرير آخر مختطف * كندا تبحث مدّ بعثتها العسكرية في العراق

ممثل الأمم المتحدة في العراق يبحث مع الصدر في النجف تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد/نافع الكعبي - صوت مجلس النواب العراقي، السبت، سراً على اختيار النائب عن محافظة الانبار محمد الحلبوسي رئيساً له.

وقال مراسل السومرية نيوز: إن أعضاء مجلس النواب صوتوا، أمس، بشكل سري على مرشحي الكتل السنية لإختيار رئيس المجلس.

وأضاف المراسل، النائب محمد الحلبوسي حصد 169 صوتا من مجموع المصوتين البالغ عددهم 298 نائبا، فيما حصل خالد العبيدي على 85 صوتا.

ونشرت وكالة السومرية نيوز، السيرة الذاتية لرئيس البرلمان الجديد محمد الحلبوسي، من هو:

الاسم:- محمد ريكان حديد علي الحلبوسي

تولد:- 4/01/1981 الانبار - العراق

الحالة الاجتماعية:- متزوج

ثانيا. التحصيل الدراسي:

* بكلوريوس هندسة مدنية/ الجامعة المستنصرية لعام 2001 / 2002

* ماجستير هندسة / الجامعة المستنصرية لعام 2006

* شهادة OSHA للسلامة المهنية

* دبلوم اللغة الانجليزية من مركز التطوير في الجامعة المستنصرية.

* شهادة التحكيم الهندسي من اتحاد المهندسين العرب

ثالثا. المؤتمرات والمشاركات الدولية:

- مؤتمرات البرلمانات الدولية لسنة 2014 / 2015 /2016

- مؤتمر البرلمان الاسلامي لسنة 2016

- مؤتمر تطوير القادة منظمة NDI

- مؤتمر وورش عمل المصالحة المجتمعية وتفعيل دور الشباب والمرأة في بناء المجتمع / الامم المتحدة

- مؤتمر وورش عمل اعادة الاستقرار للمدن المحررة / EU

رابعا: العضوية والانتماء

•عضو نقابة المهندسين العراقيين عام 2002

•عضو اتحاد رجال الاعمال العراقيين عام 2012

•عضو مجلس النواب - الدورة الثالثة لعام 2014

•عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي 2014 / 2015

•عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2015 / 2016

•رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي 2016 / 2017

•محافظ الانبار 2017 / 2018

•عضو مجلس النواب الدورة الرابعة لعام 2018

•رئيس تحالف الانبار هويتنا.

وكان مصدر نيابي، قد أفاد السبت، بانتهاء عملية التصويت السري لاختيار رئيس لمجلس النواب.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز: إن التصويت السري لاختيار رئيس للبرلمان انتهى في وقت سابق، مبيناً أن 251 نائباً شاركوا في التصويت.

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى البدء بعملية العد والفرز من أجل حساب الأصوات.

وكان البرلمان العراقي، استأنف السبت، جلسته برئاسة رئيس السن، بينما يستمر الخلاف بشأن انتخاب رئيس البرلمان، وسط تحذيرات من مساعٍ لـ (شراء الذمم).

وأشار إلى أنّ حماية البرلمان منعت المؤسسات الإعلامية من دخول البرلمان وتغطيتها.

* الخارجية الايرانية تهنئ الشعب العراقي

هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اعضاء مجلس النواب والشعب العراقيين بمناسبة انتخاب، محمد الحلبوسي، رئيسا للبرلمان في هذا البلد.

واذ بارك المتحدث باسم الخارجية للحلبوسي تسلم مهامه الجديدة، اكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم على الدوام الديمقراطية وسلامة الاراضي والسيادة الوطنية وقرارات اعضاء مجلس النواب في العراق.

واردف قائلاً: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بان اختيار رئيس للبرلمان شكل خطوة هامة وضرورية باتجاه تشكيل الحكومة الجديدة في العراق؛ متطلعا الى انتخاب رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وتوفر ظروف مناسبة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة قريبا.

* كوبيتش يبحث مع الصدر تشكيل الحكومة الجديدة

من جانب آخر، بحث ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصدر مطلع في حديث للسومرية نيوز: إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل، صباح أمس، ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن كوبيتش بحث مع الصدر العملية السياسية بالبلاد والحوارات المستمرة بشأن تشكيل الحكومة.

وتشهد الساحة السياسية نشاطاً سياسياً مكثفاً من الكتل السياسية الفائزة لتشكيل الكتلة الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

* 201 مرشحة بأقليم كردستان يتنافسن على 37 مقعدا برلمانيا مخصصا لهن

تتنافس 201 مرشحة للحصول على مقاعد في برلمان كردستان بدورته الخامسة ضمن الإنتخابات المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وامتلأت شوارع ومدن إقليم كردستان بالملصقات الدعائية وصور المرشحين والمرشحات منذ انطلاق الحملة الانتخابية في 11 أيلول الجاري، لكسب أصوات الناخبين وحجز مقاعد في البرلمان المقبل.

وقالت زري نوزاد المرشحة عن قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك في تصريح صحفي من الضروري العمل في هذه المرحلة على المساواة بين المرأة والرجل وتوفير فرص العمل لكلا الجنسين في جميع المجالات، فالمساواة السياسية والاجتماعية والإدارية هي التي تضمن حماية حقوق المرأة والأسرة عموماً.

فيما أشارت مرضية محمد أمين المرشح عن تحالف سردم إلى أهمية تشجيع النساء على الإدلاء بأصواتهن من أجل التمتع بحقوقهن، داعيةً إلى وضع أيدينا بيد بعض لبذل المزيد من الجهود بغية حماية حقوق المرأة.

وتوزعت المرشحات على كافة القوائم والتحالفات الانتخابية على اختلاف توجهاتها، وبحسب النظام الداخلي رقم 10 لعام 2018، الصادر عن المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان الخاص بتوزيع مقاعد البرلمان الـ111 فإنه إذا لم تنجح المرشحات النساء بالحصول على مقاعد بموجب الأصوات الممنوحة لهن، فيجب أن تكون نسبة 30% من مجموع المقاعد من حصتهن حيث يحلن محل المرشحين الرجال الذين يتقدمون عليهن في تسلسل القوائم والكيانات، في حين تحدد الفقرة الرابعة من المادة 49 من الدستور العراقي نسبة النساء في مجلس النواب العراقي بـ25%.

ومن المقرر أن يشهد إقليم كردستان في 30 أيلول الجاري، انتخابات برلمانية، حيث يصوت الناخبون على اختيار ممثليهم من بين 673 مرشحاً ومرشحة ينتمون لـ29 كياناً سياسياً لشغل 111 مقعداً في برلمان كردستان بينها 11 مقعداً مخصصاً للأقليات الدينية والقومية وفقاً لنظام الكوتا.

وكانت قد بدأت في 11 أيلول الجاري، الحملة الدعائية لانتخابات برلمان إقليم كردستان، المقرر إجراؤها في 30 أيلول الجاري.

ويتنافس في الانتخابات 709 مرشحين ضمن تحالفين، وثمانية كيانات على 100 مقعد يطلق عليها المقاعد العامة.

فيما يتنافس 64 مرشحا آخر ضمن 19 كيانًا لشغل مقاعد الـ (كوتا) البالغ عددها 11، إذ سيشغل الرجال 77 مقعدًا، والنساء 34 مقعدًا، وتتوزع مقاعد الكوتا على النحو الآتي: 5 للتركمان، و5 للمسيح السريان، ومقعدا واحدا للأرمن.

ويتنافس المرشحون للحصول على أصوات الناخبين في محافظات الإقليم وهي أربيل، ودهوك، والسليمانية، فضلًا عن حلبجة التي أصبحت محافظة مؤخرًا.

ويحق لجميع مواطني محافظات الإقليم الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا المشاركة بالتصويت في الانتخابات عبر الاقتراع السري، حيث يحق لـ 3 ملايين و100 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم.

ويعد الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وهما يقودان حكومات الإقليم منذ سنوات طويلة، ويعرفان باسم (الحزبين الحاكمين).

وفي جانب المعارضة، هناك حركة التغيير، وتحالف الديمقراطية والعدالة، وحركة الجيل الجديد، والجماعة الإسلامية.

وفي آخر انتخابات جرت عام 2013، جاء الحزب الديمقراطي في المرتبة الأولى بـ38 مقعدا، تبعه حركة التغيير بـ24 مقعدا.

وبعدهما جاء الاتحاد الوطني بـ 18 مقعدا، والاتحاد الاسلامي بـ 10 مقاعد، والجماعة الإسلامية 6 مقاعد، فيما حصلت ثلاث كتل أخرى على مقعد واحد لكل منها.

وكانت أول انتخابات جرت في الإقليم عام 1992، ثم تلتها ثلاث عمليات انتخابية أعوام 2005، و2009، و2013، والآن يتجه الإقليم لدخول الدورة النيابية الخامسة.

وكان من المقرر أن تجري الانتخابات العام الماضي، لكن الخلافات السياسية وظروف الحرب ضد داعش الإرهابي أدت إلى إرجائها.

* تحرير فتاة ايزيدية من قبضة داعش والعثور على مقبرة جماعية لايزيديين

أعلن مكتب إنقاذ الإيزيديين المخطوفين في إقليم كردستان تحرير فتاة إيزيدية من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، من داخل الأراضي السورية.

وقال مدير المكتب، حسين قايدي: تم تحرير فتاة إيزيدية تبلغ من العمر 18 سنة، من داخل إحدى المناطق السورية، من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، وأضاف: إن الفتاة من قرية الوردية (غربي قضاء سنجار) غرب الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق.

وأوضح: إن عدد الايزيديين المختطفين الناجين من قبضة (داعش) الإرهابي، حتى الآن منذ افتتاح المكتب، بلغ (3321) شخصا..

وتابع:حسب الإحصائيات الموجودة لدينا، لا يزال أكثر من 3 آلاف شخص من المكون الايزيدي، مختطفين لدى تنظيم (داعش) والمكتب يعاهد أهالي الضحايا بأن العمل مستمر حتى تحرير آخر مختطف.

وعلى الصعيد نفسه أعلنت منظمة (يزدا) لتوثيق جرائم داعش، أمس، العثور على مقبرة جماعية جديدة للكرد الايزيديين في المنطقة الصناعية وسط قضاء سنجار غرب نينوى.

وقالت المنظمة في بيانها: إن المقبرة تعود الى العام الذي سيطر فيها داعش الارهابي على قضاء {سنجار} وقيامه بالعديد من المذابح بحق الكرد الايزديين، مضيفاً: انه تم العثور على المقبرة من قبل مواطنين في المنطقة الصناعية وسط القضاء.

واوضحت المنظمة، ان أعضاءها سارعت الى التوجه الى مكان المجزرة وقامت باغلاق جميع جوانب المنطقة حتى تصل الفرق الدولية والجهات المعنية للتحقيق في المقبرة الجماعية، لان ذلك يشكل أهم وثيقة عن تعرض الكرد الايزديين للقتل الجماعي من قبل داعش الارهابي.

* كندا تبحث مدّ بعثتها العسكرية في العراق

ذكرت وكالة ذا كاناديان بريس، السبت، أن قائد البعثة الكندية في العراق الجنرال كولين كيفير، أعلن أن كندا يمكن أن تمدد بعثتها العسكرية في البلاد.

وقال كيفير: إن حكومة العراق ستعتمد على كندا والشركاء الدوليين الآخرين في مسألة توفير الأمن بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف: إنهم يعترفون بأنهم بحاجة إلى مساعدة دائمة لتوفير الأمن والعمل على نشر الاستقرار وازدهار العراق.

وكانت كندا اتخذت قرارا عام 2014 بإرسال قوات إلى العراق لمحاربة تنظيم (داعش) الإرهابي.