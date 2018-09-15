أعرب رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية، كمال خرازي، عن أمله بأن تلبي الحزمة الاوروبية حقوق ايران في اطار الإتفاق النووي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خرازي خلال زيارته الى مؤسسة الدراسات الدولية في شنغهاي ولقائه رئيسها يانغ جيه مين، والمسؤولين فيها، في اطار زيارته الجارية الى الصين.

وقال خرازي: إن البيان المشترك بين الرئيسين (الايراني والصيني) يشكل أساسا ممتازا لتطوير العلاقات بين البلدين ولقد تم خلال هذه الزيارة البحث في كيفية تنفيذ البيان.

وحول الاوضاع بعد خروج اميركا من الإتفاق النووي قال: لقد جرت محادثات متعددة مع الاوروبيين ومازالت مستمرة ونأمل بضمان حقوق ايران من خلال الحزمة التي تقدمها اوروبا.

واكد خرازي، ان تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا يحظى بأهمية خاصة؛ لذلك يجب مواصلة المحادثات معهما لإتخاذ هذه الدول الثلاث مبادرات لمعالجة المشاكل الناجمة عن انسحاب امريكا من الإتفاق النووي.

من جانبه أعلن يانغ جيه مين مسؤول مؤسسة شانغهاي، انه تم اعداد بيان استراتيجي مشترك بين ايران والصين خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني لإيران قبل عامين داعيا الى عقد اجتماعات لتنفيذ ما يتضمنه البيان.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء الى مكافحة الارهاب وضمان الأمن الاقليمي وضرورة الاستمرار في المحادثات بين المجلس الاستراتيجي للجنة العلاقات الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية ووزارة الشؤون الدولية للحزب الشيوعي في الصين.

من جانبه قال رئيس مؤسسة الدراسات الدولية في شنغهاي خلال اللقاء، انه خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ الى ايران تم إصدار بيان للشراکة الاستراتيجية حيث ينبغي على مسؤولي البلدين تنظيم العديد من الاجتماعات لتفعيل هذا البيان.

ولفت الى ان العلاقات بين ايران والصين تعززت منذ انتصار الثورة الاسلامية في ايران وقال: انه قبل 40 عاما انتصرت الثورة الاسلامية في ايران وبدأت في ذلك الزمن في الصين الاصلاحات وسياسة الابواب المفتوحة، ومن ثم سعى البلدان في مسار تعزيز العلاقات وقد اصبحت الان أقوى مما مضى كما ازداد نفوذهما الاقليمي.

وأكد بانه على ايران والصين معرفة مزاياهما الاستراتيجية فضلا عن الاستفادة من خبرات بعضهما بعضا.

وفيما يتعلق بالارهاب والأمن الإقليمي أكد الطرفان على مواصلة المحادثات بين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ودائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، حول القضايا الاقليمية والدولية.

أما رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني سانغ تاغو، فقد أكد في معرض إشارته الى دور ايران والصين في المرحلة الراهنة، بأن البلدين قادران على مواجهة التحديات والمخاطر في ظل التعاون بينهما.

وخلال اجتماعه في بكين برئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية كمال خرازي، اشار تاغو الى العلاقات التاريخية والحضارية بين البلدين، واصفاً التطورات والتغييرات التي يشهدها العالم بأنها غير مسبوقة واضاف، ان للبلدين تأثيرهما في منطقتيهما لذا عليهما التعاون لمواجهة المشاكل.

وأضاف تاغو، بأنّ على البلدين أن يضعا مشروعاً يحمل طابعاً شرقياً يمنع البلدان ذات الماضي التاريخي القليل من أن تفرض أنظمتها السياسية على الآخرين وتدّعي زعامة العالم.

من جانبه لفت رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الايرانية الى الأجواء الطيبة والودية التي تسود العلاقات بين البلدين، منوهاً الى مشروع تطوير ميناء جابهار (جنوب شرق ايران) وربطه بميناء غوادر (جنوب باكستان) وربط جابهار بغرب ايران، معربا عن امله بان يشكل هذا التعاون الارضية لتنمية العراق وسوريا.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء الى قضية الطاقة ونقلها عبر انبوب السلام (نقل الغاز من ايران الى باكستان) ومن غرب ايران عبر العراق وسوريا الى البحر الابيض المتوسط.

وبحث الجانبان كذلك بشان مواصلة الصين شراء النفط الايراني والحفاظ على الإتفاق النووي وضرورة تعاون الدول الاعضاء (4+1) في الحفاظ على الإتفاق.

هذا وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الافاق المستقبلية للعلاقات بين البلدين.

ويزور خرازي الصين تلبية لدعوة من الحزب الشيوعي وتفقد جامعة شنغهاي الدولية واجرى محادثات مع مدراء وخبراء شؤون الشرق الاوسط فيها.