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رقم الخبر: 232518 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 19:14 الاقسام: محليات  
الأمم المتحدة: العقوبات على ايران انتهاك لحقوق الانسان التي تدّعي واشنطن الدفاع عنها

الأمم المتحدة: العقوبات على ايران انتهاك لحقوق الانسان التي تدّعي واشنطن الدفاع عنها

أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان ادريس الجزائري، ان العقوبات الامريكية على ايران هي انتهاك لحقوق الانسان التي تدّعي واشنطن الدفاع عنها، فعندما يحرم المواطن من الوصول الى الطحين وبالتالي ارتفاع اسعار الخبر هذا انتهاك واضح لحق الوصول الى الغذاء.

وفي كلمة له خلال ندوة بعنوان (ثأثير العقوبات الدولية على الوضع الإنساني في ايران)، على هامش الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الانسان التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية خلال يومي الاربعاء والخميس الماضيين، قال الجزائري: إن العقوبات الشاملة على ايران باتت تشكل تهديدا حقيقيا اليوم لتتحول الى (حصار)، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تهدد الدول في حال تعاملها التجاري مع ايران فانها تُعاقب بعدم السماح لها بالتعامل مع واشنطن.

 

 
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