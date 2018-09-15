أعلنت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهداف مصفاة "أرامكو" النفطية في جيزان السعودية بصاروخ باليستي من نوع "بدر1".

في المقابل، قال التحالف السعودي إن الدفاعات الجوية اعترضت الصاروخ الباليستي في أجواء جيزان.

من جانبه أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبأ" إن العشرات من قوات التحالف السعودي سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير الجيش واللجان شبكة ألغام في تجمعاتهم أثناء محاولتهم التقدم قبالة جبل "الإم بي سي" بجيزان.

وتمكّن الجيش واللجان من إحباط محاولة زحف جديدة لقوات التحالف السعودي شرق جبل النار الحدودي بين حرض اليمنية والطِوال في جيزان.

على الصعيد ذاته، أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية هجومية مسنودة بغطاء جوي مكثف للتحالف السعودي للزحف باتجاه تلة غازي غرب جبل السُديس الحدودي جنوبي قطاع نجران السعودي.

إلى الحديدة، حيث تعنُف المعارك بين قوات التحالف السعودي المشتركة من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في المحيطين الغربي والجنوبي لمطار الحُدَيْدة.

ويكثّف التحالف السعودي من قصفه الجوي والبري على منطقة "كيلو16" لإسناد عمليات زحف قواته باتجاه المنطقة ساعياً للسيطرة على الطريق العام الرابط بين مدينة الحُديْدة وصنعاء، في حين أفاد مصدر عسكري يمني باستهداف سلاح الجو المسير مقراً لقيادة القوات الإماراتية في الساحل الغربي، مؤكداً أن هجوم الجيش واللجان بطائرات مسيرة على مقر قيادة من وصفهم بـ "الغزاة والمرتزقة "حقق هدفه بدقة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري يمني مقتل وجرح العديد من قوات التحالف السعودي وتدمير 6 آليات عسكرية لهم بقصف مدفعي وألغام أرضية للجيش واللجان استهدف تعزيزاتهم في الخط الساحلي بمنطقة الفازة في مديرية التُحَيْتا جنوب الحُديْدة.

المصدر أوضح أن الجيش واللجان دمرّوا 3 آليات تحمل إمدادات عسكرية شمالي منطقة الفازة فيما دُمرت 3 آليات عسكرية أخرى بانفجار شبكة ألغام أرضية في الخط الساحلي للمنطقة غرب اليمن.

وفي غضون ذلك، قُتل 10 عناصر فيما جرح العشرات من قوات هادي بقصف مدفعي استهدف تعزيزاتهم في منطقتي الجَمَايم والنْجْد بمديرية صِرواح في مأرب.

واستشهد 11 مدنياً فيما أصيبت امرأة جراء غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت منطقة كيلو 16 عند الناحية الشرقية لمدينة الحديدة.

يأتي ذلك تزامناً مع قصف مدفعي بقذائف الهاون لقوات التحالف السعودي المشتركة على مستودع تابع لمنظمة الأغذية العالمي بالقرب من مطاحن البحر الأحمر بحسب ما ذكرت أمنية في الحديدة.

وأكد مصدر محلي أن قوى العدوان والمرتزقة استهدفوا مستودع تابع لبرنامج الغذاء العالمي بالقرب من صوامع مطاحن البحر الأحمر في كيلو 16 بالعديد من قذائف الهاون.

وكان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي حذر في وقت سابق من مخطط لتحالف العدوان يستهدف مخازن المنظمات الدولية الإغاثية والمطاحن في الحديدة، تحت مبرر أنها ثكنات ومخازن أسلحة، إضافة إلى الاستهداف العشوائي للأحياء المكتظة بالسكان.

كما حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من سعي قوى العدوان الأمريكي السعودي، لاستهداف مخازن اليونيسيف والغذاء العالمي وصوامع الغلال في الحديدة التي تحتوي على قمح وغذاء ودواء.

كما استشهد 4 صيادين إثر استهداف مقاتلات التحالف السعودي الجوية قارب صيد في جزيرة السوابع، بالتزامن مع استشهاد مدنيين اثنين بغارات جوية للتحالف السعودي على مديرية الزُهْرَة شمال محافظة الحُدَيْدة.

إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي أن التسامح الدولي مع إرهاب دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن شجعهم لارتكاب الجرائم بتعمد.

وقال رئيس اللجنة الثورية ليل الجمعة/ السبت، في تغريدات له على تويتر: "تم استهداف مخازن الغذاء العالمي مساء الجمعة بالحديدة في مؤشر لتنفيذ خطة دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه بجعل المخازن والصوامع والأحياء المكتظة بالسكان أهدافا مشروعة لعملياتها الإرهابية".

وأضاف " أن التسامح الدولي مع إرهاب هذا العدوان شجعهم على ارتكاب الجرائم بتعمد وتخطيط كما هو حاصل".

ودعا الحوثي: "جميع المنظمات إلى الاستمرار بعملها حتى لا تتيح للعدوان الوصول إلى اهدافه في تجويع المواطنين، وأشار إلى ما قاله برنامج الأغذية "إن الدمار الذي لحق بإحدى منشآت تخزين الغذاء بسبب القتال في مدينة الحديدة الساحلية قد يهدد بتعطيل جهود إطعام الملايين في اليمن"

ولفت في تغريدة أخرى إلى أن "سيناريو العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه هذا والذي حذرنا منه مسبقا يطبق حاليا بحذافيره، متسائلا "هل أدرك الأمين العام للأمم المتحدة والدول والمنظمات أسباب عدم السماح بنقل الوفد،و لماذا تم افشال جهود المبعوث الدولي الرامية للسلام؟".

من جانب آخر أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف العدوان السعودي الأميركي على اليمن عن تحطّم مروحية عسكرية تابعة له ومقتل طيارها ومساعده.

وزعم المتحدث السعودي تركي المالكي، أن "إحدى الطائرات العمودية التابعة للقوات السعودية تعرضت لخلل فني، تسبب في سقوطها”، وأضاف أن الحادث وقع في محافظة المهرة في اليمن وتسبب بمقتل الطيار ومساعده.

هذا ولقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وجرح آخرون كما تم تدمير طقمين عسكريين، السبت، في عمليات للجيش واللجان الشعبية في تعز ونهم وحجة.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في جبهة تبيشعة بحمير بمديرية مقبنة محافظة تعز، مؤكدا مصرع وإصابة أعداد من المرتزقة.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية دك تحصينات الغزاة في منطقة عصيفرة بالمحافظة ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وشن الجيش واللجان الشعبية على مواقع للمرتزقة في التباب السود بمنطقة حريب في نهم، ما أسفر عن مصرع وإصابة أعداد منهم.

وأكد مصدر عسكري في المنطقة الخامسة تدمير طقمين تابعين للعدوان السعودي الأمريكي غرب سوق حيران بمحافظة حجة ما أدى إلى ومصرع طاقمهما.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات القتال.