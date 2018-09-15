نفى مصدر رفيع المستوى في الرئاسة الفلسطينية، عرض الإدارة الأميركية أموالاً مقابل استئناف مفاوضات السلام مع الجانب الإسرائيلي، مؤكداً رفض السلطة الفلسطينية العودة للمفاوضات المباشرة مع تل أبيب بدون توفر ضمانات دولية وسقف زمني لها.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك "لم تقدّم إدارة ترامب أي مبالغ مالية للسلطة الفلسطينية للعودة للمفاوضات مع " إسرائيل""، متابعاً "حتى وإن عرضت الولايات المتحدة 5 مليارات دولار لقاء العودة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي فإن هذا الأمر مرفوض".

وأضاف المصدر "لا عودة للمفاوضات ولا دور لأميركا في هذا الشأن، فالجانب الفلسطيني يرفض أي مفاوضات مباشرة مع" إسرائيل" دون ضمانات دولية وتحديد سقف زمني لذلك".

وأعلن المبعوث الاميركيّ إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات الجمعة أن المفاوضين الأميركيين دخلوا مرحلة ما قبل تدشين خطة السلام في الشرق الأوسط رغم مقاطعة القادة الفلسطينيين لها.

غرينبلات وفي حديث إلى رويترز امتنع عن تحديد إطار زمنيّ لتنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركيّ تستعدّ لانتقادات إسرائيلية لعناصر في الخطة.

وزارة الخارجية الأميركية بدورها، أعلنت أنّ واشنطن تبنّت مقاربة جديدة إزاء بسط السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مبرّرة ذلك بتخلّف المنظمة عن اتخاذ خطوات باتجاه بدء مفاوضات مع "إسرائيل".

من جانب آخر أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الطفل شادي عبد العزيز محمود عبد العال والذي يبلغ من العمر 12 عاماً شرق جباليا، واستشهاد شابين آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة وهما هاني رمزي عفانة وعمره 21 عاماً من رفح، ومحمد شقورة 21 عاماً من شرق البريج، وإصابة 248 شخصاً بجروح منها 6 حالات خطيرة وإصابة 18طفلاً تمّ تحويل 120إصابة منهم للمستشفيات بينها 80 إصابة بالرصاص الحي، كذلك أصيب 2 من المسعفين.

‏كما تحدث شهود عيان عن إصابات أخرى شرق مخيم البريج وسط القطاع وشرق جباليا شمال القطاع.

مصدر محلي أفاد بسماع دوي انفجار بالقرب من مخيم العودة شرق غزة، مشيراً إلى أن الانفجار ناتج عن استهداف مدفعي لمرصد للمقاومة شرق غزة واشتعال النيران فيه، واستهداف مدفعي شرق خان يونس جنوب القطاع.

وأطلق شبان فلسطينيون في مخيمات العودة طائرات ورقية تحمل صور عدد من الشهداء.

الناطق باسم حماس حازم قاسم قال إن "المشاركة الواسعة من جماهير شعبنا في مسيرات العودة، تؤكد الإصرار على مواصلة المسيرات حتى تحقيق أهدافها"، مضيفاً أن "مرور مزيد من الوقت على هذه المسيرات سيزيد الإصرار الشعبي على الاستمرار في هذه الحالة النضالية الوطنية".

وتابع "يتوهم الاحتلال بأن جرائمه ضد المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة يمكن أن يوقفها، فكان ردّ شعبنا في كل مرة بمزيد من المشاركة في هذه المسيرات وفعالياتها المختلفة".

الجبهة الديمقراطية الفلسطينية دعت من جهتها لاستنهاض الانتفاضة والمقاومة وتطويرها نحو انتفاضة شعبية شاملة نحو العصيان الوطني ضد الاحتلال.

وطالبت الجبهة بنقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية والتقدم بطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.

حركة الجهاد الإسلامي دعت الشعب الفلسطيني في كل مكان "لإعلان النفير العام للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات وتهديد عصابات الإرهاب الاستيطاني باقتحام المسجد، الأمر الذي يعد إعلان حرب يستوجب منا الجميع عرباً ومسلمين التصدي له بكل السُبل".

هذا وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة الجمعة المشاركة في مسيرات العودة والتي تحمل شعار "المقاومة خيارنا".

وبالتزامن، أدّى أهالي تجمع الخان الأحمر في شرق القدس المحتلة صلاة الجمعة فوق أراضيهم المهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال بمشاركة مئات المتضامنين الفلسطينيين والأجانب.

وأعلن الاستنفار العام في الخان الأحمر، فيما تعالت الدعوات للتواجد المكثف على أراضيه بعدما أقدمت قوات الاحتلال على هدم قرية الوادي الأحمر التي أقامها نشطاء على أرض الخان.

وهتف عشرات الفلسطينيين ضد ما وصفوه بالجريمة الإسرائيلية، فيما طالب مسؤولون فلسطينيون بمواقف عربية ودولية تدين المخطط الإسرائيلي.

كما شنت قوات العدو الصهيوني، فجر السبت، حملة مداهمات واعتقالات، تخللتها مواجهات، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب وكالة "فلسطين اليوم" قالت مصادر محلية، إن العشرات من جنود العدو داهموا جبل النصر في مخيم نور شمس بطولكرم واقتحموا منزل الشيخ فتحي القرعاوي وفتشوه.

واعتقلت قوات العدو شابين خلال مداهمات بمدينة نابلس، وسط مواجهات مع عشرات الشبان.

وفي جنين، اندلعت مواجهات واسعة عقب اقتحام قوات العدو الصهيوني مخيم جنين تخللها إطلاق للنار وإصابات بالاختناق.

واعتقلت وحدة خاصة للعدو الصهيوني ثلاثة شبان من مخيم شعفاط شمال شرق القدس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

هذا وأطلقت قوات العدو الصهيوني، صباح السبت، نيران رشاشاتها تجاه أراضي المزارعين الفلسطينيين شرقي قطاع غزة، فيما اندلعت عدة حرائق في مستوطنات صهيونية بفعل بالونات حارقة.

وأفادت وكالة "فلسطين اليوم" نقلا عن مصادر محلية، أن قوات العدو أطلقت النار على طول الشريط الحدود لقطاع غزة تجاه الاراضي الزراعية، دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق منفصل اندلعت عدة حرائق قرب مواقع عسكرية صهيونية وبمستوطنات في غلاف قطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع بالتزامن مع فعاليات جمعة "المقاومة خيارنا".

وذكرت وسائل إعلام عبرية مختلفة أن طواقم الإطفاء الصهيونية هرعت إلى المناطق التي اندلعت فيها الحرائق في محاولة للقيام بإخمادها.

ونجح الشبان الفلسطينيين خلال الأشهر الماضية في إحراق عشرات آلاف الدونمات المزروعة بالقمح للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات ردًا على "مجازر" قوات العدو بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.

*أكاديمي فرنسي يُضرب عن الطعام في سجون الاحتلال

من جهة اخرى أعلن فرانك رومينو، المتضامن الفرنسي مع الشعب الفلسطيني، الجمعة، إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني، حتى يتم إلغاء قرار هدم الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وترحيل أهله من قبل الاحتلال.

وقال منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر"، عبد الله أبو رحمة، في تصريحات صحفية، إن المتضامن الأجنبي فرانك رومينو؛ والذي اعتقل الجمعة من قبل قوات الاحتلال، ومدد لأربعة أيّام، أعلن الإضراب عن الطعام حتى يتم إلغاء قرار هدم الخان الأحمر.

وأوضح أبو رحمة: "رومينو هو أستاذ قانون في جامعة السوربون الفرنسية، ومتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومعتصم منذ عشرات الأيام في الخان الأحمر".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت رومينو خلال تصديه للجرافات الصهيونية التي هاجمت قرية الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها.

وهدمت قوات الاحتلال، فجر الخميس الماضي، قرية "الوادي الأحمر" التي أقامها نشطاء فلسطينيون قرب تجمّع "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة، المهدّد بالهدم.