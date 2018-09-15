ذكرت الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان معرّض للانهيار بعد أن فقد الكثير من الدعم الذي يسمح له بالحكم من دون اللجوء إلى القوة المباشرة.

الرشيد وفي مقالة لها نُشرت في مجلة "نيوزويك" الأميركية، حذّرت من أنّ السعودية مقبلة على تآكل بطيء وتدريجي لشرعية النظام قد يستمر لفترة طويلة قبل أن يحصل انفجار داخلي خطير.

كما أشارت إلى أنّ "بن سلمان يواجه تحديات حقيقية وهو أوجد لنفسه المزيد من الأعداء بين أقاربه، ومن غير الواضح كيفية معالجته هذا التصدع من دون اللجوء إلى المزيد من القمع".

وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية لفتت إلى أنّ أيام سياسة بن سلمان القائمة على الادّعاءات باتت معدودة، ملمّحة إلى تشكيك الملك نفسه في قدرة نجله على تولّي العرش.

ورأت الصحيفة أن الآمال التي عُقدت على بن سلمان لمعالجة المشاكل "أسفرت عن لا شيء"، مضيفة أنه يمكن للملك سلمان "بجرّة قلم أن يعدل عن مسألة توليه العرش وأن يجرده من السلطة".

الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن الأمر قد يحصل قريباً نظراً للغضب المتنامي في أوساط الأمراء منه.

ووفقاً للتايمز فإنه "ربما لهذا السبب قضى بن سلمان الصيف كاملاً على متن يخت تحت حراسة مشددة قبالة جدة".

وفي سياق آخر اعتقل النظام السعودي معلمة في إحدى مدارس محافظة سكاكا بالجوف، وذلك على خلفية تداولها مقطع فيديو سياسي مع بعض زميلاتها.

وأورد حساب "معتقلي الرأي" المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية على "تويتر"، الخبر معتبرا أنه "إمعان من السلطات في قمع الحريات".

واعتقلت السعودية الشهر الفائت، الناشطتين البارزتين سمر بدوي ونسيمة السادة، كما احتُجزت أخريات في الآونة الأخيرة، من بينهن الناشطتان في مجال حقوق المرأة نوف عبدالعزيز ومياء الزهراني.

وسبق أن تعرض ناشطون للاضطهاد بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، مثل محمد البجادي وخالد العمير.

كما اعتقلت هتون الفاسي، وهي ناشطة حقوقية بارزة للدفاع عن حقوق المرأة وأكاديمية، بعد بضعة أيام من رفع السعودية الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في حزيران/يونيو الماضي.