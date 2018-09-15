تظاهر المئات من سكان مدينة ورقلة الجزائرية السبت 15 سبتمبر، من أجل المطالبة بالتنمية في المنطقة واحتجاجا على تفشي البطالة وسوء التدبير من قبل المسؤولين المحليين.

ودعا العديد من الناشطين في مدينة ورقلة السكان إلى المشاركة في مسيرة سلمية وسط المدينة، للمطالبة بالتنمية والشغل وتحسين الظروف الحياتية والبنى التحتية، مشددين على الطابع السلمي للمسيرة.

وردد المحتجون شعارات "لا عمل، لا سكن خدعونا بحب الوطن" و"الصامتون عن الجريمة مشاركون فيها"، و"لا خضوع، لا رجوع، التنمية حق مشروع"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما طالبوا برحيل محافظ المدينة.

وعرفت مدينة ورقلة سلسلة من الأحداث التي دفعت بناشطين ميدانيين إلى تنظيم هذه الاحتجاجات، أبرزها وفاة الدكتورة عائشة عويسات بلسعة عقرب واتهام السلطات بعدم الاهتمام بها طبيا، ووفاة طفل بنفس السبب، إضافة الى احتجاجات سابقة على تدهور الأوضاع وعدم وجود برامج تنموية فاعلة.

وتعتبر مدينة ورقلة عاصمة النفط في الجزائر حيث تضم بلدة "حاسي مسعود" الغنية بالبترول والغاز.