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رقم الخبر: 232510 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 18:46 الاقسام: عربيات  
السودان يعلن تأجيل أداء اليمين للحكومة الجديدة

السودان يعلن تأجيل أداء اليمين للحكومة الجديدة

أعلنت رئاسة الجمهورية في السودان، تأجيل مراسم أداء القسم للوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة في حكومة الوفاق الوطني الجديدة، الذي كان مقررا مساء الجمعة.

وأشارت الرئاسة إلى أنه تم تأجيل أداء اليمين إلى مساء السبت، "لتمكين الوزراء المعينين الموجودين خارج البلاد من الحضور لأداء القسم مع زملائهم".

وأعلن السودان ليل الخميس حكومته الجديدة المكونة من 21 وزيرا، و27 وزير دولة برئاسة معتز موسى. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الجديد أولى جلساته يوم الأحد 16 سبتمبر بعد أداء اليمين.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد حلّ حكومة الوفاق الوطني، الأحد الماضي، وعيّن معتز موسى رئيسا جديدا للوزراء، كخطوة "ضرورية" لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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