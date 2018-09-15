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رقم الخبر: 232508 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 18:45 الاقسام: عربيات  
مصر.. محكمة الجنايات تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

مصر.. محكمة الجنايات تأمر بالقبض على علاء وجمال مبارك

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالقبض على علاء و جمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل و2 آخرين على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

ووجه قاضي المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح بالقبض على أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وإرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر القادم.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة "التربح" والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرت بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.

وقالت النيابة إن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب شخصية، لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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