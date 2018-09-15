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رقم الخبر: 232507 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 18:37 الاقسام: دوليات  
الرئيس الأفغاني يستعرض ووزير الخارجية الباكستاني التطورات الإقليمية وسبل محاربة الإرهاب

الرئيس الأفغاني يستعرض ووزير الخارجية الباكستاني التطورات الإقليمية وسبل محاربة الإرهاب

استعرض الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، في العاصمة كابول اليوم السبت، مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، مجمل التطورات الإقليمية والعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية بأنه “جرى خلال اللقاء “تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا بما في ذلك الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والمكافحة المشتركة للإرهاب فضلاً عن تطبيق خطة العمل الأفغانية الباكستانية”.
وشدد الرئيس الأفغاني على ضرورة قيام السلطات في إسلام آباد بتطبيق بنود “خطة العمل الأفغانية الباكستانية” التي تم التوصل إليها بين الطرفين خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستاني السابق شهيد خاقان عباسي إلى كابول في نيسان/ابريل الماضي.
وقال غني: “هذه خطة شاملة وتأثيرها سيكون ملفتاً عندما يتم تطبيقها كاملة بشكل عملي على ارض الواقع”.

 
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