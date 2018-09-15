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رقم الخبر: 232505 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 18:33 الاقسام: محليات  
روسيا تجري مناورات عسكرية في بحر اليابان

روسيا تجري مناورات عسكرية في بحر اليابان

أجرت القوات الروسية المشاركة في أكبر مناورات عسكرية في البلاد على الإطلاق، السبت تدريبات في بحر اليابان رغم قلق طوكيو إزاء تعزيزات عسكرية روسية في المنطقة.

أجرت القوات الروسية المشاركة في أكبر مناورات عسكرية في البلاد على الإطلاق، السبت تدريبات في بحر اليابان رغم قلق طوكيو إزاء تعزيزات عسكرية روسية في المنطقة.
يأتي ذلك في إطار مناورات فوستوك-18 أو شرق-18، التي انطلقت في الشرق الروسي في 11 أيلول/سبتمبر وتستمر حتى الإثنين.
ووصف وزير الدفاع سيرغي شويغو المناورات التي تستمر أسبوعا ويشارك فيها نحو 300 ألف عسكري و36 ألف آلية و80 سفينة حربية بأنها التدريبات الروسية الاكبرعلى الإطلاق.
كما تجرى المناورات في سيبيريا وأقصى شرق منطقة الهادئ، ويشارك فيها جنود صينيون.
والسبت قامت القوات المسلحة بمحاكاة لسيناريو سيطرة غواصات على منطقة شاطئية في قاعدة كليرك العسكرية للتدريب على شبه جزيرة في منطقة بريموريي الواقعة في أقصى الشرق، بدعم من الطيران والمدفعية.
وقال الميجور-جنرال ديمتري كوفالنكو للصحافيين “المهم في هذه التدريبات هو تضمنها سلاح البحرية والطيران وسفنا حربية من أسطول المحيط الهادئ والمدفعية وخبراء متفجرات ومختصين آخرين”.
وعبرت اليابان عن القلق إزاء التعزيزات العسكرية الروسية في المنطقة وخصوصا في سلسلة جزر كوريل التي تطالب طوكيو بأربع منها في نزاع يعود إلى الحرب العالمية الثانية حال دون توقيع الدولتين على معاهدة لام.
وخلال متابعته التدريبات الخميس وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ “مواصلة تعزيز” القوات المسلحة وتزويدها بـ “الطراز الأحدث من الأسلحة والمعدات التقنية” وسط تصاعد التوتر في علاقات موسكو مع واشنطن وبروكسل.
وفيما تصر روسيا على أن المناورات مقررة منذ وقت طويل ودفاعية بحتة، قال حلف شمال الأطلسي إنها تحاكي “نزاعا واسع النطاق”.

 
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