اعتبر وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، في تصريح يوم الجمعة، إن الحظر الأميركي الأحادي الجانب على النفط الايراني غير صحيح وغير بناء .

وقال نوفاك، في حوار مع محطة (سي.إن.بي.سي): ان من الصعب إبداء وجهة نظر حول تبعات هذا الحظر لأننا مازلنا لا نعلم الأوجه القانونية للوثائق التي من المقرر التوقيع عليها وتقديمها ولا نعرف كيف سترد الشركات على ذلك، كما لا نعلم كيف سيكون رد فعل الشركات التي تتعاطى مع ايران . وتابع: ان المعارضة مازالت قائمة على هذه الخطوة الأميركية غير البناءة وغير الصحيحة، وقال: انه من الأفضل العمل في سوق تكون ايران أحد المصدرين للنفط فيها وأن يكون معروضها في السوق مستقراً.

وعلى خط آخر، أبلغ وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، نظيره الروسي خلال اجتماع عقد في موسكو، الخميس، بأن إدارة دونالد ترامب ترحب بالتنافس مع روسيا؛ ولكن يجب على موسكو عدم استخدام الطاقة كسلاح اقتصادي.

من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن برلين وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يدرسون تأسيس نظام مدفوعات مع طهران يسمح باستمرار التعاملات التجارية مع الجمهورية الإسلامية حالما تفرض الولايات المتحدة عقوباتها. وأردفت المتحدثة، خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة الألمانية، الجمعة، قائلة: (كما تعرفون إن ضمان تأمين تنفيذ المعاملات هدف محوري للاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية).