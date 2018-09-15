قال مندوب ايران لدى مجلس إدارة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك): ان السعودية والإمارات العربية المتحدة يعمدان الى تحويل المنظمة الدولية الى وسيلة بيد الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقل الموقع الإعلامي لوزارة النفط الايرانية، عن حسين كاظم بور أردبيلي، قوله: إن إجراءات السعودية والإمارات تؤدي الى سلب المصداقية وتقويض مكانة (أوبك) بوصفها منظمة دولية تضطلع بدور بناء في مجال التوازن في الأسواق النفط العالمية. وأردف: إن كلا البلدين يحاولان الاستحواذ على حصة ايران في منظمة (أوبك)؛ كما أن هناك بعض الدول التي تضع يدها بيد أمريكا لاستهداف بعض الدول المؤسسة لهذه المنظمة الدولية.

واستطرد كاظم بور أردبيلي قائلاً: إن الرئيس الأمريكي يسعى في واقع الأمر الى منع تواجد ايران في أسواق النفط العالمية ليتسنى له من خلال هذا الإجراء إبتزاز روسيا وبلدان منتجة أخرى. وتابع: إن البلطجة الأمريكية لا تقتصر على ايران أو فنزويلا فحسب، كما أنها لا تنتهي بالعراق أو الكويت، مؤكداً ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتوقف عن جهودها في سياق إستيفاء حقوقها قطعاً.

وتطرق كاظم بور أردبيلي الى مزاعم (تصفير صادرات النفط الايراني)، قائلاً: باعتقادي انه لا يمكن في ضوء الظروف الراهنة تصفير صادرات نفط من ايران بحلول شهر نوفمبر القادم، وذلك رغم بلوغ حجم الإنتاج الى أقصى مستوياته لدى السعودية وروسيا.

وخلص المبعوث الايراني لدى (أوبك) الى القول: إن إبتزازات أمريكا في العالم والمنطقة لن تتوقف وليس مستغرباً أنها ستفرض عقوبات على السعودية أيضاً؛ مبيناً ان أمريكا ترغب في مهاجمة بلدان المنطقة لتستطيع الحصول على نفطها بكل سلاسة وعلى مدى أعوام طويلة.