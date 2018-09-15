وأوضح يزدان سيف، في مؤتمر صحافي السبت، أن المشتريات الحكومية من القمح المحلي بلغت 5ر9 مليون طن حتى الآن (منذ منتصف أبريل/ نيسان) بارتفاع 900 ألف طن عن العام السابق. وتوقع سيف بلوغ إجمالي إنتاج القمح 11 مليون طن هذه السنة في ايران.