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|رقم الخبر: 232502
|تاريخ النشر: أيلول 15, 2018
|الوقت: 17:43
|الاقسام: اقتصاد
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رغم قلة الأمطار.. إنتاج القمح الإيراني إزداد مليون طن
أعلن المدير التنفيذي للشركة التجارية الايرانية الحكومية زيادة إنتاج القمح نحو مليون طن رغم انخفاض الأمطار بنسبة 26 بالمئة بالسنة الزراعية الجارية.
وأوضح يزدان سيف، في مؤتمر صحافي السبت، أن المشتريات الحكومية من القمح المحلي بلغت 5ر9 مليون طن حتى الآن (منذ منتصف أبريل/ نيسان) بارتفاع 900 ألف طن عن العام السابق. وتوقع سيف بلوغ إجمالي إنتاج القمح 11 مليون طن هذه السنة في ايران.
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