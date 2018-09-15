أعلن رئيس منظمة التخطيط والموزانة الايرانية، محمد باقر نوبخت، عن توفير 756 ألف فرصة عمل خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 أغسطس/ آب 2018.

وبيّن نوبخت، في تصريح السبت، بأنه تم تخصيص 1 مليار دولار لدعم الإنتاج وفرص العمل ضمن 5 حزمات دعم لمواجهة الحظر الأميركي. وأشار الى أن الحكومة تستهدف توفير 03ر1 مليون فرصة عمل في السنة الايرانية الجارية (بدأت 21 مارس/ آذار 2018)، فضلاً عن إنفاذ المشاريع الزراعية والبيوت الزجاجية وتربية الأسماك في البحار وترميم الأبنية المتهالكة ودعم الوحدات الصناعية.