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رقم الخبر: 232501 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 17:42 الاقسام: اقتصاد  
توفير 765 ألف فرصة عمل في البلاد خلال 5 أشهر

توفير 765 ألف فرصة عمل في البلاد خلال 5 أشهر

أعلن رئيس منظمة التخطيط والموزانة الايرانية، محمد باقر نوبخت، عن توفير 756 ألف فرصة عمل خلال فترة 21 مارس/ آذار حتى 22 أغسطس/ آب 2018.

وبيّن نوبخت، في تصريح السبت، بأنه تم تخصيص 1 مليار دولار لدعم الإنتاج وفرص العمل ضمن 5 حزمات دعم لمواجهة الحظر الأميركي. وأشار الى أن الحكومة تستهدف توفير 03ر1 مليون فرصة عمل في السنة الايرانية الجارية (بدأت 21 مارس/ آذار 2018)، فضلاً عن إنفاذ المشاريع الزراعية والبيوت الزجاجية وتربية الأسماك في البحار وترميم الأبنية المتهالكة ودعم الوحدات الصناعية.

 

 
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