عقدت اللجنة المشتركة لتنسيق تنفيذ إتفاقية جابهار بين ايران والهند وأفغانستان إجتماعاً لها في العاصمة الأفغانية كابول، بحضور مساعدي وزراء خارجية الدول الثلاث .

وأفاد مدير عام الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوجستان بهروز آقائي، خلال الاجتماع الثلاثي المشترك، ان ميناء الشهيد بهشتي في جابهار يتمتع بموقع ومكانة فريدة على صعيد الممرات الدولية للنقل والشحن وترانزيت السلع .وأفاد آقائي إن نفقات النقل والشحن تلعب دوراً مصيرياً في تحديد قيمة البضائع، ومن هنا فانها تؤثر بشكل كبير على قرار أصحاب السلع في انتخاب الممر والمسير المناسب لنقل سلعهم .

وأكد آقائي ان ميناء جابهار بإمكانه أن يسهم في الحد من نفقات النقل والشحن للبضائع. وأضاف: ان ميناء جابهار يوفر وصولاً آمناً لأفغانستان الى المياه الحرة بأقل النفقات وبأقصر الطرق وان الهدف الغائي لإتفاقية جابهار هو ترانزيت السلع الى دول آسيا الوسطى وأفغانستان عبر هذا الميناء .

وأشار آقائي الى إمكانية أن يؤظف التجار الأفغانيون إستثماراتهم في مجال ترانزيت خامات الحديد وإنتاج مشتقات الصلب وبناء الصوامع ومستودعات خزن الغلات وبناء معامل الطحين ومعالجة السكر وترانزيت الوقود والمكثفات الغازية وبناء مراكز التبريد للحفاظ على المنتجات الزراعية في جابهار . واعتبر إلغاء التأشيرات لسواق أسطول النقل والشحن البري وايجاد خط مشترك للملاحة البحرية بين الدول الثلاث بأنها مقترحات لتسهيل الترانزيت والحركة الاقتصادية للبلاد والمنطقة في سياق تنفيذ إتفاقية جابهار.