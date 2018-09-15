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رقم الخبر: 232499 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 17:38 الاقسام: اقتصاد  
إيران وأرمينيا تؤكدان على تعزيز العلاقات التجارية

إيران وأرمينيا تؤكدان على تعزيز العلاقات التجارية

دعا الوفدان البرلمانيان الايراني والأرميني، على هامش الملتقى البرلماني الدولي للتنمية المستديمة المقام حالياً في جزيرة بالي بأندونيسا، دعا الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال التبادل التجاري.

وبحث الوفد الايراني برئاسة نور محمد تربتي نجاد ونائب رئيس البرلمان الأرميني ميكائيل ميكونيان، خلال هذا اللقاء، بشأن التنمية المستديمة. وأعرب تربتي نجاد عن أمله بإرتقاء مستوى العلاقات الاقتصادية بين ايران وأرمينيا.

وأشار تربتي نجاد الى الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين أكثر من ذي قبل من خلال تعديل الرسوم الجمركية. ونوه الى الاستثمار الاقتصادي خاصة في مجال الزراعة العابرة للحدود، داعياً نائب رئيس البرلمان الأرميني الى متابعة الإجراءات اللازمة لإرتقاء هذا النوع من الاستثمارات للبلدين.

من جانبه، قال ميكونيان خلال هذا اللقاء: ان ايران وأرمينيا لديهما علاقات عريقة سواء من الناحية الثقافية أو العلاقات الشعبية. وأشار الى تعاون البلدين في مجال الطاقة وشراء أرمينيا الغاز والكهرباء من ايران، معرباً عن أمله برفع حجم التبادل التجاري بين طهران ويريفان خاصة في مجال الصناعة والزراعة.

ودعا ميكونيان، رئيس الوفد البرلماني الايراني لزيارة أرمينيا، وقال: ان هذه الزيارة ستسهم كثيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 

 
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