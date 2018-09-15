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رقم الخبر: 232498 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
تنمية وتوسيع التعاون الصناعي بين طهران وأنقرة

تنمية وتوسيع التعاون الصناعي بين طهران وأنقرة

إلتقى الملحق الاقتصادي للسفارة الايرانية لدى أنقرة علي رضا جعفربيغلو السبت، مدير عام قسم الأحياء الصناعية بوزارة الصناعة والتقنية التركية رمضان يلدريم، ليؤكدا خلال الإجتماع على تنمية وتوسيع التعاون الثنائي الصناعي بين طهران وأنقرة.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية التعاون الثنائي في مجال الصناعة والأحياء الصناعية خاصة في ظل الظروف التي فرضها الحظر الأمريكي المتفرد على البلدين، معلنين استعداد بلديهما لتنمية التعاون وتطويره في المجال الصناعي.

ولفت الجانب الايراني، خلال اللقاء، الى الفرص المتاحة في المناطق الايرانية الحرة خاصة منطقتي ماكو وأرس، معلناً استعداد طهران لاستقطاب الإستثمارات في هذه المناطق الحرة والأحياء الصناعية وتنفيذ مشاريع مشتركة مع الأتراك فيها. واعتبر جعفربيغلو اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خارطة طريق اقتصادية وتجارية، وقال: سيقام إجتماع هذه اللجنة المشتركة خلال الأشهر القادمة في أنقرة وسيكون خير فرصة لرفع مستوى التعاون الصناعي بين البلدين.

من جانبه، رحّب رمضان يلدريم برفع مستوى التعاون مع ايران في قطاع الصناعة، مقترحاً تأسيس هيئة تضم أعضاء ايرانيين وأتراكاً لمتابعة تفاصيل التعاون الصناعي والقضايا ذات الصلة بالأحياء الصناعية.

علماً بأن التبادل التجاري السنوي بين ايران وتركيا بلغ 11 مليار دولار وقد خطط البلدان لرفع مستوى هذا التبادل التجاري الى 30 مليار دولار سنوياً.

 

 
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