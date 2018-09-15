ذكرت مجلة نيوزويك، أن السلطات الأمريكية قدرت الخسائر المتوقع أن تنجم عن إعصار فلورانس، الذى يضرب ولايتى شمال وجنوب كارولينا بـ170 مليار دولار.

وقبل العاصفة، حذر المسؤولون مرارًا السكان من شدة الإعصار الوشيك، وحثهم على مغادرة المناطق التى تقع فى مساره، وتقول المجلة فى تقريرها، السبت، إنه من المتوقع أن يؤدى الإعصار إلى سيل من المطر، وأشارت إلى أنه خلال الساعات الأولى من العاصفة كان فلورانس يعيث فسادا على طول الساحل.

وحتى الآن تسبب الإعصار فى ما لا يقل عن 5 قتلى، وتدمير لمناطق شاطئ توبسيل ونيو برن ومورهيد سيتى وشاطئ الأطلنطى، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيزور المناطق التى ضربها الإعصار، الأسبوع المقبل.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يكون إعصار فلورانس الأكثر دمارا منذ أن ضرب إعصار هوجو ذلك الجزء من الساحل الشرقى عام 1989، ووجه المسؤولون أوامر لأكثر من مليون من مواطنى كارولينا بإخلاء منازلهم الساحلية والابتعاد عن المناطق الساحلية منذ الأسبوع الماضى، وتتمثل خطورة إعصار "فلورانس" فى العواصف الممية والفيضانات الضخمة الساحلية والأمطار.