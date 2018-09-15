بدأ فريق صنعت نفت بالتسجيل عن طريق لاعبه العراقي المحترف كرار جاسم من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من الشوط الاول، ثم بعد ذلك حقق فريق تراكتور سازي التعادل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء ايضا.

وفي الدقيقتين 57 و 62 من الشوط الثاني سجل فريق تراكتور سازي هدفين لتصبح النتيجة 3 - 1. ليعود فريق صنعت نشيطا اكثر الى المباراة بقيادة لاعبه كرار جاسم ليحقق الفريق التعادل 3- 3 بعد أن سجل هدفين متتالين في الدقيقتين 80 و 90 ثانيهما للاعب كرار. وبعد شوطين إضافيين عجز الفريقان من تسجيل هدف في مرمى الخصم، تم اللجوء الى ضربات الترجيح ليتأهل صنعت نفت على حساب تراكتور سازي بأربعة ركلات لصنعت نفط مقابل ثلاث لتراكتور سازي.