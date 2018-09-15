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رقم الخبر: 232496 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 17:32 الاقسام: رياضة  
"صنعت نفت" يتأهل على حساب "تراكتور سازي" بضربات الترجيح
بعد فوزه اللامع ضمن بطولة الكأس..

"صنعت نفت" يتأهل على حساب "تراكتور سازي" بضربات الترجيح

فاز فريق صنعت نفت على فريق تراكتور سازي بضربات الترجيح للمرحلة المقبلة بعد أن أنتهت المباراة بوقتيها الاصلي والاضافي بالتعادل 3 - 3.

بدأ فريق صنعت نفت بالتسجيل عن طريق لاعبه العراقي المحترف كرار جاسم من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من الشوط الاول، ثم بعد ذلك حقق فريق تراكتور سازي التعادل في الدقيقة 44 من ركلة جزاء ايضا.

وفي الدقيقتين 57 و 62 من الشوط الثاني سجل فريق تراكتور سازي هدفين لتصبح النتيجة 3 - 1. ليعود فريق صنعت نشيطا اكثر الى المباراة بقيادة لاعبه كرار جاسم ليحقق الفريق التعادل 3- 3 بعد أن سجل هدفين متتالين في الدقيقتين 80 و 90 ثانيهما للاعب كرار. وبعد شوطين إضافيين عجز الفريقان من تسجيل هدف في مرمى الخصم، تم اللجوء الى ضربات الترجيح ليتأهل صنعت نفت على حساب تراكتور سازي بأربعة ركلات لصنعت نفط مقابل ثلاث لتراكتور سازي.

كراركرار
بقلم: حسام روناسي  
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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