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رقم الخبر: 232495 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 16:43 الاقسام: دوليات  
5 قتلى على يد القوات الهندية في كشمير

5 قتلى على يد القوات الهندية في كشمير

قٌتل خمسة متمردين، اليوم السبت، على يد القوات الحكومية الهندية في تبادل لإطلاق النار في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان ما أثار اندلاع تظاهرات عنيفة مناهضة للقوات الأمن.

وقالت الشرطة الهندية -حسبما أفادت صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية عبر موقعها الإلكتروني- إن القوات أُبلغت باختباء مسلحين بمنطقة "كازيجند" حيث حاصرتها مساء الجمعة إلا أن المتمردين قتلوا بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين الجانبين صباح السبت. وأضافت الشرطة أن هؤلاء المتمردين المسلحين تابعين لجماعة "حزب المجاهدين".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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