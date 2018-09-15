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|رقم الخبر: 232495
|تاريخ النشر: أيلول 15, 2018
|الوقت: 16:43
|الاقسام: دوليات
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5 قتلى على يد القوات الهندية في كشمير
قٌتل خمسة متمردين، اليوم السبت، على يد القوات الحكومية الهندية في تبادل لإطلاق النار في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان ما أثار اندلاع تظاهرات عنيفة مناهضة للقوات الأمن.
وقالت الشرطة الهندية -حسبما أفادت صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية عبر موقعها الإلكتروني- إن القوات أُبلغت باختباء مسلحين بمنطقة "كازيجند" حيث حاصرتها مساء الجمعة إلا أن المتمردين قتلوا بعد ساعات من تبادل إطلاق النار بين الجانبين صباح السبت. وأضافت الشرطة أن هؤلاء المتمردين المسلحين تابعين لجماعة "حزب المجاهدين".
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