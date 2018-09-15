5 قتلى على يد القوات الهندية في كشمير قٌتل خمسة متمردين، اليوم السبت، على يد القوات الحكومية الهندية في تبادل لإطلاق النار في الشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان ما أثار اندلاع تظاهرات عنيفة مناهضة للقوات الأمن.