أكدت وسائل إعلام يوم السبت، أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي المنتمي لليمين المتطرف "ماتيو سالفيني" شبّه المهاجرين الأفارقة بالعبيد خلال مؤتمر أوروبي عقد يوم الخميس مما أثار رد فعل غاضبا من وزير خارجية لوكسمبورج.

ويقود سالفيني، الذي يرأس حزب الرابطة، حملة شعبية ضد الهجرة منذ تولي الحكومة الإيطالية الائتلافية السلطة في يونيو حزيران الماضي. وكان يتحدث خلال جلسة سرية في إطار مؤتمر بشأن الهجرة والأمن تستضيفه النمسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال سالفيني خلال الجلسة في تصريحات نشرها في صفحته على فيسبوك سمعت شخصا يقول إننا نحتاج الهجرة لأن السكان يتقدمون في السن. أرى الأمور بطريقة مختلفة تماما.

وأضاف: أحصل على راتبي من المواطنين لمساعدة شبابنا على البدء من جديد في الإنجاب مثلما كانوا يفعلون منذ بضعة أعوام وليس لانتزاع خيرة شباب أفريقيا وإحلالهم محل الأوروبيين الذين توقفوا عن الإنجاب ... ربما في لوكسمبورج هناك حاجة لذلك لكن في إيطاليا هناك حاجة لمساعدة أبنائنا على إنجاب أطفال وليس إحلال عبيد جدد محل الأطفال الذين لا ننجبهم.