حث وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، يوم السبت، نواب البرلمان البريطاني بالتركيز على خطة "تشيكرز" بدلا من الاهتمام برئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد أيام من مناقشة مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الـ"بريكست" لكيفية التخلص من ماي.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني أن بعض التخمينات مازالت تتصاعد إزاء طموحات قيادة وزير الخارجية السابق حيث توقع السياسي البريطاني المخضرم مايكل هيزلتاين أن يتولى جونسون رئاسة وزراء المملكة المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن حوالي 50 نائبا من حزب المحافظين البريطاني قضوا نحو ساعة يمهدون الطريق لاستبدال ماي، يوم الثلاثاء الماضي، وسط استمرار الغضب إزاء خطة "تشيكرز" للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية السابق إن" الأمر ليس بشأن زعامتي أو استبدال رئيسة الوزراء البريطانية لكنه بشأن سياسة "تشيكرز".

وأضافت الجارديان أن جونسون واجه ردة فعل عنيفة من حزب المحافظين حول مزاعمه بأن استراتيجية ماي فيما يخص الـ"بريكست" تحيط المملكة المتحدة بحزام ناسف مسلمة زر التفجير في يد بروكسل.

وتقضي "خطة تشيكرز" ببقاء بريطانيا في منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي خاصة بالمنتجات الصناعية والزراعية، لكن بعض مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي، قالوا إن الخطة تعني أن قطاعات في الاقتصاد البريطاني ستضل خاضعة للقواعد التي تقرّها بروكسل.