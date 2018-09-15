أظهرت تغطية بثتها وزارة الدفاع الروسية سفنا حربية روسية تجري تدريبات في بحر بيرينج الذي يفصل بين روسيا وآلاسكا في إطار أكبر مناورات عسكرية لموسكو منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتستمر مناورات فوستوك-2018 (الشرق-2018) بحسب ماذكرته وكالات روسية يوم السبت، حتى يوم 17 سبتمبر أيلول، وهي تجرى في سيبيريا والمياه المقابلة لساحل روسيا الشرقي ويشارك فيها 300 ألف فرد وأكثر من ألف طائرة عسكرية إضافة إلى أسطولين بحريين.

وتجرى المناورات في وقت زادت فيه حدة التوتر بين الغرب وروسيا. وقال حلف شمال الأطلسي إنه سيتابع التدريبات عن كثب، وكذلك الولايات المتحدة التي لها وجود عسكري قوي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتفقد الرئيس فلاديمير بوتين المناورات يوم الخميس وتعهد في كلمة ألقاها للجنود بتعزيز الجيش الروسي وتزويده بجيل جديد من الأسلحة والمعدات.

وقال بوتين: إن روسيا بلد مسالم مستعد للتعاون مع أي دولة مهتمة بالشراكة، لكن واجب الجندي أن يكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن بلاده وحلفائها.

وبثت وزارة الدفاع مقطعا مصورا يوم الجمعة يظهر المدمرة (فايس أدميرال كولاكوف) وسفينة الإنزال (ألكسندر أوبراكوفسكي) من الأسطول الشمالي في محاكاة لعملية إنقاذ في بحر بيرينج.

وأظهر مقطع آخر عشرات المظليين وهم يقفزون من طائرة وينزلون من طائرات هليكوبتر باستخدام حبال إلى منطقة زابايكالسك في سيبيريا بشرق البلاد.

كما بثت الوزارة مقاطع مصورة لصواريخ سطح جو طويلة المدى تطلق من نظام إس-300 ونظام صواريخ بوك متوسطة المدى.

من جهة أخرى أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، يوم السبت، أن بلجيكا سلمت المواطن الروسي الذي تم إلقاء القبض عليه في البلاد بسبب تقديم مساعدات مالية لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال جهاز الأمن الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع مكتب المدعي العام الروسي والشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" بتنظيم تسليم بلجيكا مواطناً روسياً مطلوب دولياً وهو جياف على عبد المطلبوفيتش، من مواليد عام 1988".

وأشار البيان إلى أن الموقوف كان يقيم في دول الاتحاد الأوروبي منذ فترة، حيث كان يرسل الأموال إلى التنظيم الإرهابي في سوريا، وتم اعتقاله في بروكسل العام الماضي، وتسليمه إلى موسكو الجمعة.

في سياق آخر اتهمت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، استخبارات بعض الدول الغربية بمساعدة جهاز الأمن الأوكراني في تنظيم وتنفيذ عملية اغتيال رئيس دونيتسك ألكسندر زاخارتشينكو مؤخرا.

وقال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إن المخابرات الأوكرانية نفذت اغتيال زاخارتشينكو بمساعدة بعض الاستخبارات الغربية.

وأضاف: "قامت هيئاتنا الأمنية بتنفيذ مجموعة من الإجراءات ما سمح بتحديد الجهة التي نفذت الاغتيال. هذا العمل الإرهابي، نفذ بمشاركة من القسم الخامس في مديرية مكافحة التجسس بجهاز الأمن الأوكراني وتم اعتقال شخص كشف هذه التفاصيل بالكامل".

وأشار بوشيلين إلى أن وزارة أمن الدولة في دونيتسك، اكتشفت في مكان الحادث، دلائل استخدام تكنولوجيات عالية لم تستخدمها المخابرات الأوكرانية سابقا. وقال: "هذا يدفعنا لاستنتاج أن الاغتيال تم بمساعدة استخبارات غربية".