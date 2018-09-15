وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"الغد برس"، ان "اللاعب قريب من الانتقال الى الصفاقسي التونسي الذي يعد اكبر الفرق التونسية". وبين ان "اللاعب ينتظر فقط الحصول على الاستغناء من ادارة النفط بغية تمثيل النادي التونسي". واشار الى ان "حسين يتواجد حاليا في تونس من اجل التوقيع على كشوفات الفريق الصفاقسي". يذكر ان اللاعب ايمن كان على وشك الانتقال الى فريق برسبوليس الايراني ولكن لم يتم ذلك لأمور فنية.