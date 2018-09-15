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رقم الخبر: 232489 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 15:44 الاقسام: رياضة  
اللاعب العراقي أيمن حسين يقترب من الصفاقسي التونسي

اللاعب العراقي أيمن حسين يقترب من الصفاقسي التونسي

اقترب لاعب المنتخب الوطني العراقي ايمن حسين من الانتقال الى الدوري التونسي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ"الغد برس"، ان "اللاعب قريب من الانتقال الى الصفاقسي التونسي الذي يعد اكبر الفرق التونسية". وبين ان "اللاعب ينتظر فقط الحصول على الاستغناء من ادارة النفط بغية تمثيل النادي التونسي". واشار الى ان "حسين يتواجد حاليا في تونس من اجل التوقيع على كشوفات الفريق الصفاقسي". يذكر ان اللاعب ايمن كان على وشك الانتقال الى فريق برسبوليس الايراني ولكن لم يتم ذلك لأمور فنية.

 
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مصدر الخبر: الغد بريس
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