وأوضحت صحيفة "سبورت" أن مودريتش لا يزال هدفا لإنتر ميلان، الذي أراد أن يتعاقد معه هذا الصيف لكن دون نجاح، وينوي النادي الإيطالي التقدم بعرض جديد لريال مدريد، من أجل الفوز بخدماته.

وأضافت أن اللاعب الكرواتي الذي يبلغ من العمر 33 عامًا، أخبر زملاءه في المنتخب، خلال الاحتفال بعيد ميلاده مؤخرا، أنه سيغادر ريال مدريد في الشتاء، من أجل الانضمام للنيراتزوري.

جدير بالذكر أن النادي الإيطالي حاول جاهدا ضم لوكا مودريتش في الصيف، ولكن باءت المحاولة بالفشل بعد تمسك النادي الملكي بخدماته.

وفاز مودريتش مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، ودخل القائمة النهائية لجائزة الأفضل في العالم رفقة كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح.



