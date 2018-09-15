اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ضرورة محاكمة ومعاقبة الضالعين في الاعتداء على السفارة الايرانية في باريس، مذكّرا بمسؤولية الحكومة الفرنسية في حفظ وتوفير الامن للاماكن الدبلوماسية الايرانية في فرنسا.

وقال قاسمي في تصريح للصحفيين اليوم السبت: انه بعد ظهر يوم امس الجمعة حاول عدد قليل من العناصر المعادية لايران الاعتداء على مبنى السفارة الايرانية في باريس لكنهم لم يستطيعوا اقتحام المبنى الا انهم الحقوا بعض الاضرار به من خلال رمي بعض الاشياء عليه.

هذا وقد قام عدد من عناصر زمرة "كوملة" الارهابية عصر امس الجمعة بالاعتداء على السفارة الايرانية في باريس. واساء المهاجمون الذين بلغ عددهم نحو 15 شخصا لعلم الجمهورية الاسلامية الايرانية واقدموا على رمي الحجارة واشياء اخرى على مبنى السفارة وحطموا زجاجها.

وكانت الشرطة الفرنسية على علم بتحركات هؤلاء العناصر من زمرة "كوملة" الارهابية منذ صباح الجمعة وقد اطلعت مسؤولي السفارة على ذلك ولكن في الوقت الذي حضر هؤلاء العناصر امام مبنى السفارة غادر الشرطة المكان. وعادت الشرطة الى مكان مبنى السفارة بعد ان نفذ عناصر "كوملة" اعتداءهم.

يذكر ان عناصر زمرة "كوملة" قاموا لغاية الان بالعديد من الاعمال الارهابية في مناطق غرب ايران ما ادت الى زعزعة الامن فيها واستشهاد الكثير من المواطنين الايرانيين، واخرها الاعتداء على مخفر حدودي تابع لمقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" للقوة البرية لحرس الثورة في قرية "دري" التابعة لمدينة مريوان ما ادى الى استشهاد 11 من هذه القوات.

وفي الرد على الاعمال الارهابية العشوائية استهدفت الوحدة الصاروخية والطائرات من دون طيار التابعة للحرس الثوري مساء السبت الماضي بسبعة صواريخ "ارض-ارض" قصيرة المدى مقر واجتماع ما يسمى بالحزب الديمقراطي الكردستاني (HDK) وهو من الزمر الارهابية الاخرى ومركز تدريب الارهابيين العملاء في منطقة كردستان العراق.