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رقم الخبر: 232483 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 15:15 الاقسام: محليات  
رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ايران: سنلتف على العقوبات

رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ايران: سنلتف على العقوبات

قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ايران محمد باقر نوبخت، اليوم السبت: لن نفقد المعنويات في مواجهة التهديدات الخارجية بل سلنتف على العقوبات.

وأشار محمد باقر نوبخت في كلمة خلال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم حول برنامج التشغيل في الحكومة، الى ضرورة ان يكون هناك حزم لدعم الاسواق من أجل مواجهة العقوبات.

وأضاف، لذلك السبب تم في منظمة التخطيط والميزانية اعداد 5 حزم للدعم وسيتم في المستقبل القريب الاعلان عن تفاصيل تلك الحزم.

ونوه رئيس منظمة التخطيط والميزانية في ايران الى أن حزمة دعم الانتاج هي احدى تلك الحزم التي تم اعدادها.

وأضاف: خلال 40 عاماً كان يأمل الاعداء باستهداف نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية إلا أننا سنلتف على العقوبات من اجل مواجهة التهديدات الخارجية ولن نفقد معنوياتنا في مواجهة الاعداء.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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