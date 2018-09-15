قال ماوريتسيو اريفابيني، رئيس فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إن "الباب مفتوح دوما" أمام ميك نجل مايكل شوماخر بطل العالم السابق، إذا أراد السائق الألماني السير على خطى أبيه.

وفاز “الأسطورة“شوماخر الأب بخمسة من ألقابه السبعة لبطولة العالم مع الفريق الإيطالي في الفترة بين عامي 2000 و2004، وساعد في تحويل فيراري إلى أنجح فرق فورمولا 1، بعدما ظل دون ألقاب في فئة السائقين لأكثر من عشرين عاما.

ويحتل ميك (19 عاما) المركز الثاني حاليا في بطولة أوروبا السباقات فورمولا 3، ويراقبه حاليا عدد من فرق فورمولا 1 بعدما فاز بستة من آخر عشرة سباقات شارك فيها.

وقال اريفابيني للصحفيين في سنغافورة على هامش الاستعدادات لإقامة سباق جائزة سنغافورة الكبرى الأحد "فيما يخص ميك شوماخر أعتقد أن أهم شيء هو أن نتيح له الفرصة للنمو دون أن يتعرض لضغوط".

وأضاف "النتائج الأخيرة جيدة جدا وأتمنى له مسيرة ناجحة، وأمام اسم كهذا كتب صفحات تاريخية في سجل فيراري فالباب مفتوح دوما".