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رقم الخبر: 232476 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 15:41 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «بعلبك» الدولي يهدي جائزتين الى فيلم ايراني

مهرجان «بعلبك» الدولي يهدي جائزتين الى فيلم ايراني

فاز الفيلم الإيراني القصير «الحزام الناري» (زونا) للمخرج «طوفان نهان قدرتي» بجائزتين من مهرجان «بعلبك» الدولي في لبنان.

وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم قصير وجائزة أفضل ممثل التي ذهبت الى بطله بيام احمدنيا.

اقيم المهرجان بدوريته الثانية في السابع من سبتمبر الجاري في مدينة بعلبك التاريخية.

وسبق ان شارك الفيلم  في مهرجان أوراسيا الروسي ومهرجان «Tiburon» الدولي للأفلام بدورته السابعة عشر في امريكا و مهرجان «Grand Off» الدولي بدورته الثانية عشرة التي ستقام في بولندا ومهرجان ملبورن الدولي للأفلام المستقلة.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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