توفي ظهر يوم امس الجمعة الرابع عشر من سبتمبر/أيلول، المدبلج الإيراني القدير «مهدي آرين نجاد» بعد صراع طويل مع المرض.

وقد أعلن مدير الدبلجة «مجتبى نقي» أن مراسم تشييع الفقيد ستقام صباح اليوم الأحد السادس عشر من سبتمبر/أيلول، وسيدفن الفقيد في القطعة الخاصة بالفنانين في مقبرة الزهراء سلام الله عليها في العاصمة طهران.

وقد اشتهر آرين نجاد بدبلجة أعمال الأطفال وقد تألق وعرف الجمهور الإيراني من خلال تأديته لدور «آكل النمل» في الانيميشن الذي حمل نفس الإسم. ودور روبين هود. وقد كانت ساحة الدبلجة في إيران قد خسرت قبل أيام المدبلج المخضرم «حسين عرفاني» أيضاً.

يذكر أن الفنان مهدي آرين نجاد من مواليد عام 1939 وبدأ عمله في مجال الدبلجة منذ عام 1962.

وكذلك توفي يوم الجمعة (الرابع عشر من سبتمبر) الممثل الايراني سعيد كنكراني عن عمر ناهز الـ64.

وكان قد تعرض الراحل الى نوبة قلبية وتوفي على اثرها في مستشفى بالعاصمة طهران. ولد كنكراني عام 1954 بالعاصمة طهران وقام بالتمثيل في عدة أعمال منها «التحليق في القفص» و«موسم الدم» و«الزواج على الطريقة الايرانية».