فيلم «بدون تاريخ، بدون توقيع» انتاج علي جليل وند، حيث سبق له ان تشارك مع المخرج في انتاج واخراج وتأليف فيلم « الـ19 من ارديبهشت»، الذي كان له عرض ناجح على الصعيد المحلي والدولي.

الفيلم ذو مضمون اجتماعي وهو من تأليف علي زرنكار ووحيد جليل وند وجاء في ملخصه: « كاوة نريمان احد الاطباء الشرعيين، خلال عمله تأتي اليه جثة لشخص كان يعرفه سابقاً».

وفيلم «بدون تاريخ بدون توقيع» (بدون تاريخ بدون امضا) الذي بدأ مشواره الدولي صيف العام المنصرم بالحضور في مهرجان «البندقية» الدولي البارز وعرض في قسم «الآفاق الجديدة» منه وحصل على جائزتي افضل مخرج تسلمها مخرج الفيلم وحيد جليلوند وافضل ممثل تسلمها بطل الفيلم نويد محمدزادة كان قد حصل على جائزة الهوغو الذهبية من قسم الاخراج الذي يعنى بتكريم المتميزين من المخرجين الجدد من مهرجان «شيكاغو» الدولي في امريكا وجائزة أفضل فيلم وجائزة النقاد الدوليين لمهرجان «سلانيك» الدولي للأفلام باليونان وجائزة لجنة الحكام للاتحاد الدولي لناقدي الفيلم (FIPRESCI) من مهرجان براتيسلافا السينمائي في دورته الـ 19 في سلوفاكيا كما رُشح ايضا لنيل جائزة افضل ممثل من مهرجان آسيا والباسيفيك السينمائي بدورته الحادية عشر.