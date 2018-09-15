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رقم الخبر: 232472 تاريخ النشر: أيلول 15, 2018 الوقت: 15:40 الاقسام: رياضة  
لاعب الشطرنج الايراني (برهام مقصودلو) يحرز بطولة العالم للشباب
لأول مرة في تاريخ هذه الرياضة في ايران

لاعب الشطرنج الايراني (برهام مقصودلو) يحرز بطولة العالم للشباب

أحرز لاعب الشطرنج الايراني برهام مقصودلو لقب بطل العالم في مسابقات الشطرنج الدولية للشباب المقامة في تركيا لأول مرة في تاريخ هذه الرياضة في ايران.

ونجح استاذ الشطرنج الايراني برهام مقصودلو، بأدائه المذهل، في الوصول إلى الدور النهائي لبطولة العالم للشطرنج لأول مرة في تاريخ شطرنج إيران.

وعُقدت امس الجولة العاشرة وماقبل الاخيرة لبطولة العالم للشطرنج للشباب في تركيا، حيث نجح برهام مقصودلو في الفوز على منافسه الروسي مكسيم فافولين لأول مرة في تاريخ الشطرنج في إيران في جولة واداء مثير للإعجاب.

وسجل مقصودلو الذي يعد أيضا أول لاعب في رياضة الشطرنج في إيران 9.5 نقطة من أصل 10 نقاط في الجولة التي سبقت نهاية البطولة وكان باستطاعته نيل بطولة العالم في نتيجة مساوية ايضا.

ويشار الى إن العديد من الشخصيات الرائدة في العالم في لعبة الشطرنج، بما في ذلك سوزان بولغار، أول أستاذ رئيسي في العالم للعبة الشطرنج للنساء في العالم، أعجبت بأداء مقصودلو الرائع ضمن التعليقات ووجهات النظر المختلفة حول هذه البطولة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-فارس
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