احدى العادات العاشورائية في سمنان قراءة التعزية وتمثيلها، حيث يعتبر الفنانون ان التعزية هي نوع من الفنون لبيان الثورة الحسينية وملحمة عاشوراء ويعتقدون انها تمثل وتجسد الوقائع وما جرى في كربلاء يوم عاشوراء بشكل حماسي وفطري .

بحسب العادات والتقاليد يقوم اهالي سمنان وعلى شكل مجاميع يومي التاسع والعاشر من محرم برفع الاعلام والسير في الشوارع وهم يلطمون على الصدور ويضربون بالسلاسل على ظهورهم.

من حمل النعش الى اقامة الخيام

من العادات في سمنان وشاهرود هي حمل تابوت (نخل کرداني ) يرمز لتشييع الامام الحسين عليه السلام وكذلك حركة الجمال وعليها الهوادج ويرمز لحركة قافلة كربلاء والاسراء، اقامة الخيام يرمز لخيام الامام الحسين عليه السلام واصحابه. الاطعام وتقديم النذورات للمعزين يومي التاسع والعاشر من محرم من السنن والتقاليد في هذه المدن.

ضرب الحجر (سنك زني) تـأسيا ببني اسد

احدی الطقوس والتي لها عمر اكثر من 120 عاما هي ضرب الحجر حيث يقوم المعزون وفي ايديهم قطعتين من الخشب المصقول وضربها ببعض على ايقاع الطبول وقراءة المقاتل، هذه الطقوس ترمز لبني اسد عندما قدموا الى كربلاء بعد حادثة عاشوراء وشاهدوا الرؤوس والاشلاء المقطعة للشهداء اخذوا الاحجار وبدأوا يضربون بها على رؤوسهم . تم تسجيل هذه الطقوس في سجل الاثار الثقافية لمحافظة سمنان.

الجمال يحملون الهوادج

حركة الجمال وهي تحمل فوق ظهورها الهوادج هي الاخری من تقاليد اهالي سمنان ويرافقها اقامة الخيام وتقديم الاطعمة والنذورات، يقوم مجموعة من الصبيان وهم يرتدون ملابس بيضاء وخضراء بالركوب والجلوس في الهوادج والتجوال في انحاء المدينة .

رفع التابوت (علم کرداني)

يقوم اهالي سمنان برفع تابوت يرمز لتشييع الامام الحسين(ع) والتجوال فيه بانحاء المدينة ويقوم الاهالي بالبكاء وقراءة التعازي والبعض يقدم النذورات ويوجد في زاوية من التابوت كيس يضع اصحاب الحاجة فيه تفاح احمر واصفر وبعد انتهاء المراسيم يقوم من عنده مريض باخذ واحد منها بقصد شفاء المريض .

الحلقات (طوق بندان)

ان تقليد طوق بندان يقام سنويا في ليل العاشر من محرم في قرية علاء التابعة لسمنان حيث يقوم الاهالي بالعزاء وهم بشكل مجاميع دائرية، يعتبر من الطقوس المهمة والتي يرجع تاريخها الى اكثر من 500 عام .

طقوس «يا عباس، يا عباس»

يحيي اهالي مدينة شاهرود سنويا في اليوم الخامس من محرم طقوس «يا عباس يا عباس» وهي تخليدا لبطولات ابو الفضل العباس عليه السلام يوم عاشوراء، يقوم الاهالي بالخروج الى الشوارع وهم يلطمون الصدور والسير الى الحسينية في شاهرود لسماع قراءة المقتل، تعتبير حسينية «تکيه زنجيري» من اهمها في شاهرود.

من البيوت التي تقام فيها التعازي بمدينة شاهرود بيت کربلايي عابدين، من العادات في شاهرود تخصيص كل يوم من محرم لبطل من ابطال كربلاء فاليوم الاول والثاني لبطولات مسلم بن عقيل، الثالث والرابع لحر بن يزيد الرياحي، الخامس لابوالفضل العباس عليه السلام، السادس لعلي الاكبر والقاسم عليهم السلام، السابع والثامن للقاسم وحبيب بن مظاهر الاسدي، التاسع لبيان وقائع يوم عاشوراء .