انطلق في جنيف الجمعة اجتماع ما يسمى بالمجموعة المصغرة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

ونشر موقع RT الخميس تسريبا لإعلان مبادئ "المجموعة المصغرة من أجل سوريا" الذي يفترض أن تسلمه دول المجموعة للمبعوث الأممي الجمعة.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، استعداد موسكو للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون بين صيغة أستانة وما تسمى بالمجموعة الدولية "المصغرة" حول سوريا.

وشدد لافروف على أن أي تعاون يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي والقرارات السابقة، التي تؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تهديد الغرب بتوجيه ضربات كبيرة ضد سورية عملية استفزازية، موضحاً أن بلاده قدمت معلومات بشأن تحضير هجمات كيميائية في إدلب من قبل إرهابيي “الخوذ البيضاء”.

وشدد لافروف خلال كلمة له في المنتدى الألماني الروسي في برلين: على أن المجموعات الإرهابية في إدلب تستخدم المدنيين دروعاً بشرية..” ووجود القوات الأجنبية التي لم تتم دعوتها من قبل الدولة السورية غير شرعي.

كما أوضح أن الاجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الغرب ضد سورية تعيق عودة المهجرين.

من جهته اعلن الجيش الاميركي أنه اجرى تدريبات عسكرية مشتركة مع جماعات مسلحة يدعمها في قاعدة التنف جنوب سوريا. وهو ما اكده متحدث باسم هذه الجماعات الذي اكد ايضا وصول مئات الجنود الاميركيين.

قائد جماعة مايسمى مغاوير الثورة مهند الطلاع كشف ان تدريبات المشتركة مع قوات اميركية استمرت ثمانية أيام وانتهت هذا الأسبوع في قاعدة التنف حيث تتمركز القوات الأميركية للبعث بـ"رسالة تحذير قوية لروسيا وإيران" حسب قوله، مشيرا الى ان هذه التدريبات كانت الأولى حيث شملت هجوما جويا وبريا بالذخيرة الحية وتمت بمشاركة المئات من الجنود الأمريكيين والمسلحين.

المتحدث باسم التحالف الاميركي الكولونيل شون ريان، قال إن التدريبات كانت استعراضا للقوة، مشيرا إن البنتاغون أبلغ موسكو بذلك عبر قنوات التواصل المخصصة لتجنب المواجهات ومنع سوء الفهم أو تصعيد التوتر. وزعم ريان ان الهدف من التدريب هو لتعزيز القدرات القتالية وضمان للاستعداد للرد على أي تهديد للقوات الاميركية في التنف.

إلى ذلك أصدر ما يسمى المجلس العسكري للجيش الحر في مدينة اخترين بريف حلب الشمالي قراراً يقضي بطرد كل المواطنين الموالين للدولة السورية وترحيلهم إلى مناطق سيطرة الجيش السوري.

وجاء في القرار الذي تضمن توقيع 18 قيادياً من الفصائل المسيطرة على مدينة اخترين ترحيل كل عائلة لديها شخص يخدم في الجيش السوري أو قوى الأمن الداخلي، وترحيل كل موظف مازال يقبض راتبه من الدولة السورية.

وجاء في القرار أيضاً ترحيل كل من يعلن موالاته للدولة السورية بالإضافة إلى مصادرة أموال وأملاك كل عائلة يثبت عليها ما سبق.

ويسيطر على مدينة اخترين فصائل "درع الفرات" التي تقودها بشكل مباشر المخابرات التركية، حيث شهدت مناطق سيطرتها هروب المئات من العائلات إلى مناطق سيطرة الدولة السورية بعد تعرضها للاعتداءات من قبل المسلحين.

هذا وجددت التنظيمات الإرهابية جرائمها وأعمالها التخريبية التي تستهدف البنى التحتية ومنازل المواطنين باستكمالها تفجير الأجزاء المتبقية من جسر التوينة بريف حماة الشمالي.

وأفاد مراسل سانا بأن إرهابيي “الحزب التركستاني” قاموا صباح الجمعة بتدمير الأجزاء المتبقية من جسر قرية التوينة الواقع غرب قلعة المضيق بحدود 2 كم بالريف الشمالي بعد أن قاموا بزرع كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار في اماكن متفرقة من جسم الجسر.

وكانت التنظيمات الإرهابية أقدمت في الخامس من الشهر الجاري على تفخيخ جسر التوينة وتفجيره ما أدى إلى إلحاق اضرار كبيرة به وذلك بعد أيام من إقدام إرهابيي “جبهة النصرة” و”الحزب التركستاني” على تدمير جسرين في بلدتي الشريعة وبيت الراس اللذين يعدان أهم وأضخم الجسور في ريف حماة الشمالي الغربي ويربطان بين بلدتي الشريعة وبيت الراس والقرى والبلدات المجاورة.

ويأتي تدمير التنظيمات الإرهابية للجسور والبنى التحتية كمحاكاة لجرائم “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة وتنظيم “داعش” الإرهابي حيث عمدا خلال العام الماضي إلى تدمير جميع الجسور على نهر الفرات.

*تركيا: نعمل على وقف إطلاق النار في إدلب

من جهته قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو إن بلاده تعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا وإنها مستعدة للتعاون في محاربة الجماعات الإرهابية في إدلب.

وأضاف اوغلو، في مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني الجمعة، أن رجب طيب أردوغان سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين المقبل عن التطورات في سوريا.

والتقى أردوغان بنظيريه الإيراني والروسي الأسبوع الماضي في طهران في قمة ثلاثية لبحث الأوضاع بسوريا لاسيما مدينة إدلب.