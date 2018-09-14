حذّرت حركة "حماس" في بيان لها الاحتلال الصهيوني من نهجه العدواني والاستفزازي بحق المسجد الأقصى، وحمّلته المسؤولية الكاملة عن أيّ تصعيد ينجم عن هذه الاقتحامات، والتي ستقابل بردة فعل غاضبة من قبل شعبنا في كل مكان، فالمسجد الأقصى خط أحمر لا يمكننا السكوت عن تدنيسه، وهو كفيل بتفجير الأحداث في وجه الاحتلال، وله في التاريخ القريب والبعيد عبرة.

وأكدت الحركة أن تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في الآونة الأخيرة، تعكس مخططات الاحتلال الهادفة إلى فرض الهيمنة عليه، وفرض الرواية الصهيونية، سعيًا إلى تحقيق التقسيم الزماني والمكاني تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه، والتي تأتي تماهيا مع المشروع الأمريكي في المنطقة من خلال ما يسمى "صفقة القرن" الذي تمثل مدينة القدس عنوان الاستهداف الأكبر له، دون النظر لمكانتها المقدسة لدى المسلمين عامة، والشعب الفلسطيني خاصة.

"حماس" طالبت جماهير الشعب الفلسطيني بالمرابطة في باحات المسجد الأقصى، والتصدي بكل قوة لأي محاولة اقتحام أو اعتداء على المسجد الأقصى.

كما دعت الدول العربية والإسلامية وجماهير الأمة ليأخذوا دورهم في الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى ومسرى رسول الله (ص)، والتعبير عن غضبهم إزاء انتهاكات الاحتلال المستمرة لحرمته، مذكّرة بأن الدفاع عن المسجد الأقصى شرف لا يدانيه شرف، وأن عليهم توجيه بوصلة العداء تجاه العدو الحقيقي لهذه الأمة ممثلا بالاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وشدّدت في الختام على أن "الدفاع عن المسجد الأقصى واجب ديني ووطني، وأن دماءنا وأرواحنا تهون في سبيل حمايته من دنس الغاصبين، وأننا لن نتقاعس البتة عن الذود عن حياضه، وحفظ قدسيته مهما كلفنا من ثمن".

من جهة اخرى دعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات جمعة "المقاومة خيارنا" شرق قطاع غزة.

وقالت الهيئة: إن فعاليات الجمعة الـ 25 لمسيرات العودة ستنطلق بعد عصر الجمعة في مخيمات العودة شرقي محافظات القطاع الخمس.

وشددت على أن هذه الجمعة تأتي "ردًّا على خداع العالم لنا، وبعد فشل اتفاق أوسلو المشؤوم في ذكراه الـ 25، وذكرى اندحار العدو الصهيوني عن قطاع غزة الصامد، ورفضًا للموقف الأمريكي المنحاز للعدو، ورفضًا لصفقة القرن الأمريكية".

وأضافت أنها تأتي "تحديًا لكل سياسات الاحتلال من التهويد والاستيطان والحصار والحواجز، وتأكيدًا منا على الثوابت التي ضحى لأجلها القادة الشهداء وعدم التفريط بها".

وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار الشعبية بأدواتها السلمية حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها، "بل وزيادة الإبداعات في ميادين العودة الخمسة".

وانطلقت "مسيرة العودة الكبرى" في غزة يوم 30 آذار/ مارس الماضي، بمشاركة شعبية حاشدة عبر التظاهر السلمي في 5 مخيمات عودة شرق محافظات القطاع الخمس؛ وهي مستمرة يوميا، مع زخم أكبر أيام الجمعة، فيما شهد يوما 14 و15 مايو ذروة المسيرة بمليونية كبرى واجهتها قوات الاحتلال بمجزرة دامية.

وتنادي المسيرة -وفق القائمين عليها- بتنفيذ وتطبيق حق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه التي طرد منها، وذلك تماشيا مع وتطبيقا للقرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين، ومنها القرار 194 الذي نص على العودة والتعويض، إلى جانب رفع الحصار عن غزة.

ومنذ انطلاق المسيرة، استشهد 184 مواطنًا منهم 27 طفلا، (من الشهداء 10 تحتجز قوات الاحتلال جثامينهم)، وأصيب أكثر من 19 ألفًا آخرين، في قمع الاحتلال للمشاركين، إلى جانب اعتداءات قصف أخرى في أرجاء متفرقة من قطاع غزة. وفي غضون ذلك توغلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح الجمعة، شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وانطلقت 5 آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال، من موقع كيسوفيم العسكري، وتوغلت شرق بلدة القرارة، شرقي خان يونس، وشرعت في عمليات تجريف وتسوية.

وتنفذ قوات الاحتلال عمليات توغل وإطلاق نار في الأطراف الشرقية بين الحين والآخر، مخترقة بذلك تفاهمات التهدئة منذ نهاية عدوان 2014.

إلى ذلك قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الخميس إن "أهداف اتفاقية أوسلو دمرت وبقيت القيود".

وفي ذكرى مرور ربع قرن على توقيع اتفاقي أوسلو، أكد عمرو أن الجانب الفلسطيني قدّم كل ما طلب منه في اتفاق اوسلو لكن "اسرائيل" لم تقدم سوى قبول التفاوض.

وإذ أشار عمرو إلى أن هناك "اعتراف فلسطيني صريح وواضح بأن اتفاق أوسلو فشل"، اعتبر عمرو أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "لا يستطيع الغاء الاتفاقية نتيجة القيود المفروضة على السلطة".

وكشف عمرو أن الرئيس الراحل ياسر عرفات فكر جدياً بالتخلي عن خيار أوسلو لكنه قوبل بأبواب مغلقة من القادة العرب، وفق تعبيره.

عمرو لفت إلى أن الشارع الفلسطيني يحتاج إلى قيادة "لمواجهة ممارسات الاحتلال والفصائل تعاني من حالة الجمود".

كما أكد عمرو أن الجانب الفلسطيني "لن يستسلم لهذا الواقع العربي والدولي بشأن التعامل مع قضيته".